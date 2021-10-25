Münevver Karabulut cinayetinde yıllar sonra gelen itiraf: 3 milyon euro teklif geldi

Epözdemir'in açıklamasında şunları ifade etti:

"DAVAYI BİR ŞARTLA KABUL ETTİM"

- Ailenin avukatlığını nasıl kabul ettiniz?

Ailenin avukatları görevden ayrılmışlar. Çok değişik iddialarla tehdit edilme durumu var. Karşı taraf çok güçlü, sosyal ekonomik durumu çok güçlü olan bir aile. Hal böyleyken kimse bu görevi kabul etmiyormuş. Münevver Karabulut'un ailesi o dönem parlamentoya "Burada bir yangın var gelin, buna sahip çıkın" diye yazı yazmışlar. O dönem İnsan Hakları Komisyonu üyesi Çetin Soysal bana ricacı olup, "Hocam böyle bir mesele var, bu aile ile ilgilenir misiniz?" dedi. İlk görüşmeden sonra bunu sosyal sorumluluk projesi olarak yaparız, hukuki mücadelemizi de veririz ama ailenin kamuyouna açıklama yapmaması şartıyla davanın avukatlığını kabul ettim.