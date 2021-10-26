Köpeğin boynunda 1 kilo 260 gramlık tümör çıktı

'1 KİLO 260 GRAM'



Köpeğin fizik tedavinin ardından sağlığına tam olarak kavuşacağını ifade eden Işık, "Sağlık noktasında tetkikleri gayet başarılı ve güzel. İstediğimiz tam noktada değil ama yavaş yavaş bakımımızla birlikte o noktaya gelecek. 3 günlük bir müşahede süresi var. Müşahede süresini tamamladıktan sonra biraz daha bizimle kalacak misafir edeceğiz ardından ona iyi bakacak bir aileye sahiplendirmeyi düşünüyoruz. Kangal ırkı olduğunu tespit ettiğimiz köpekten çıkan parçayı tarttığımızda 1 kilo 260 gram olduğunu fark ettik" dedi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN