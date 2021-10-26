Köpeğin boynunda 1 kilo 260 gramlık tümör çıktı
Adıyaman’da, kangal köpeğinin boynundaki 1 kilo 260 gram ağırlığındaki tümör, 3 saat süren operasyon sonucuna alındı. Veteriner Hekim Yusuf Işık, "Yemek borusu, soluk borusu ve şah damarının geçtiği hayati risk taşıyan bir bölgede 3 saat süren başarılı bir ameliyat gerçekleştirdik” diye konuştu.
Adıyaman merkeze bağlı Akpınar köyünde hayvanseverler, hasta haldebuldukları köpeği, Adıyaman Belediyesi bünyesindeki veterinerliğe götürüldü.
Halsiz olan ve hareket etmekte zorlanan köpek, burada veteriner hekimlerce muayene edildi.
Köpeğin boynunda kocaman bir tümör tespit edildi. Köpeğin boynundaki tümör, hemen hemen üç saat süren operasyonla alındı.
Sağlığına kavuşan, veterinerler tarafından 'pati' adı konulan köpeğe sahip aranıyor.
"HAYATİ ORGANLARIN BULUNDUĞU BÖLGEYDİ"
Hayati dokuların geçtiği bir bölge olduğu için titiz bir operasyon yaptıklarını belirten Adıyaman Belediyesi Veteriner Hekimi Yusuf Işık, "Köpeğimizin ilk muayenesinde boyun bölgesinde tümöral doku olduğu tespit edildi. Ardından detaylı muayene yaptığımızda boyun bölgesine yakın seyrettiği için hayati organların bulunduğu bölgeydi. Yemek borusu, soluk borusu, şah damarının geçtiği bölgeden geçiyordu, bu dokunun kaynağı o bölgedeydi. O bölgeye detaylı muayene yaptıktan sonra operasyon kararı aldık. Operasyonumuz gayet başarılı geçti. Riskli bir ameliyattı yalnız çok şükür bir problem yaşamadık" dedi.
'1 KİLO 260 GRAM'
Köpeğin fizik tedavinin ardından sağlığına tam olarak kavuşacağını ifade eden Işık, "Sağlık noktasında tetkikleri gayet başarılı ve güzel. İstediğimiz tam noktada değil ama yavaş yavaş bakımımızla birlikte o noktaya gelecek. 3 günlük bir müşahede süresi var. Müşahede süresini tamamladıktan sonra biraz daha bizimle kalacak misafir edeceğiz ardından ona iyi bakacak bir aileye sahiplendirmeyi düşünüyoruz. Kangal ırkı olduğunu tespit ettiğimiz köpekten çıkan parçayı tarttığımızda 1 kilo 260 gram olduğunu fark ettik" dedi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- EDHO Anna kimdir? Nurseli İdiz kimdir, kaç yaşında? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Anna'yı kim canlandırıyor?
- EDHO Efraim kimdir? EDHO Efraim Levent Ülgen kimdir, kaç yaşında, hangi dizilerde oynadı?
- EDHO Yakup kimdir? Eren Vurdem kimdir, kaç yaşında, nereli? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Yakup'u kim canlandırıyor?
- Tezkere kaç oyla kabul edilir? Tezkere oylaması sonucu nedir? Tezkereye kim ne oy verdi?
- EDHO Ağa Dayı kimdir? EDHO Ağa Dayı Uğur Yücel kimdir, kaç yaşında, hangi filmlerde oynadı?
- EDHO Deniz kimdir? Burcu Binici kimdir, kaç yaşında? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Deniz'i kim canlandırıyor?
- EDHO İlyas ölecek mi? EDHO İlyas öldü mü? EDHO 200. bölümde neler olacak?
- Polislik sonuçları için heyecan dorukta! 27. Dönem POMEM mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 takvimi!
- Benzine 28 kuruş zam var mı? İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya benzin fiyatları ne kadar? 1 LT benzin kaç TL?
- GSB son açıklamalar: KYK burs ve kredi başvuruları ne zaman? 2021-2022 burs başvuru takvimi belli oldu mu?
- İstifa edene tazminat hakkı! 1 yıl geçmeden başvuru yapın! Çalışanlar bu hakkınızı unutmayın!
- Can sıkan faturayı devlet ödeyecek! Kara kış öncesi müjdeli haber! 2.4 milyar lira kaynak ayrıldı!