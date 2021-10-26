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Köpeğin boynunda 1 kilo 260 gramlık tümör çıktı

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 26.10.2021 Güncelleme Tarihi: 26.10.2021
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Köpeğin boynunda 1 kilo 260 gramlık tümör çıktı

Adıyaman’da, kangal köpeğinin boynundaki 1 kilo 260 gram ağırlığındaki tümör, 3 saat süren operasyon sonucuna alındı. Veteriner Hekim Yusuf Işık, "Yemek borusu, soluk borusu ve şah damarının geçtiği hayati risk taşıyan bir bölgede 3 saat süren başarılı bir ameliyat gerçekleştirdik” diye konuştu.

Adıyaman merkeze bağlı Akpınar köyünde hayvanseverler, hasta haldebuldukları köpeği, Adıyaman Belediyesi bünyesindeki veterinerliğe götürüldü.

Halsiz olan ve hareket etmekte zorlanan köpek, burada veteriner hekimlerce muayene edildi.

Köpeğin boynunda kocaman bir tümör tespit edildi. Köpeğin boynundaki tümör, hemen hemen üç saat süren operasyonla alındı.

Sağlığına kavuşan, veterinerler tarafından 'pati' adı konulan köpeğe sahip aranıyor.

"HAYATİ ORGANLARIN BULUNDUĞU BÖLGEYDİ"

Hayati dokuların geçtiği bir bölge olduğu için titiz bir operasyon yaptıklarını belirten Adıyaman Belediyesi Veteriner Hekimi Yusuf Işık, "Köpeğimizin ilk muayenesinde boyun bölgesinde tümöral doku olduğu tespit edildi. Ardından detaylı muayene yaptığımızda boyun bölgesine yakın seyrettiği için hayati organların bulunduğu bölgeydi. Yemek borusu, soluk borusu, şah damarının geçtiği bölgeden geçiyordu, bu dokunun kaynağı o bölgedeydi. O bölgeye detaylı muayene yaptıktan sonra operasyon kararı aldık. Operasyonumuz gayet başarılı geçti. Riskli bir ameliyattı yalnız çok şükür bir problem yaşamadık" dedi.

'1 KİLO 260 GRAM'

Köpeğin fizik tedavinin ardından sağlığına tam olarak kavuşacağını ifade eden Işık, "Sağlık noktasında tetkikleri gayet başarılı ve güzel. İstediğimiz tam noktada değil ama yavaş yavaş bakımımızla birlikte o noktaya gelecek. 3 günlük bir müşahede süresi var. Müşahede süresini tamamladıktan sonra biraz daha bizimle kalacak misafir edeceğiz ardından ona iyi bakacak bir aileye sahiplendirmeyi düşünüyoruz. Kangal ırkı olduğunu tespit ettiğimiz köpekten çıkan parçayı tarttığımızda 1 kilo 260 gram olduğunu fark ettik" dedi.

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