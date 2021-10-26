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Şanlıurfa'da işten ayrılmak isteyen çırağını hortumla dövdü

YAŞAM
Giriş Tarihi: 26.10.2021 Güncelleme Tarihi: 26.10.2021
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Şanlıurfa’da işten ayrılmak isteyen çırağını hortumla dövdü

Şanlıurfa’da, oto lastikçi ustası tarafından çırağın hortumla dövüldüğü anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Sosyal medyada paylaşılan ve tepkilere neden olan görüntülerde çırağın "Usta vurma, ben çalışmıyorum" dediği duyuluyor.

Olay, Şanlıurfa- Mardin yolunda bulunan akaryakıt istasyonu yanındaki oto lastikçi dükkanında meydana geldi.

İşten ayrılmak isteyen çırağını hortumla dövdü İŞTEN AYRILMAK İSTEYEN ÇIRAĞINI HORTUMLA DÖVDÜ

İddiaya göre, oto lastikçide çırak olarak çalışan genç, ustasına işten çıkmak istediğini söyledi. Buna sinirlenen lastikçi ustası ile çırak arasında tartışma çıktı.

Bu sırada usta, kompresör hava hortumunu alarak, çalışanına defalarca vurdu. Ustası tarafından hortumla dövülen genç daha sonra iş yerinden ayrıldı.

Bu anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedilip, sosyal medyadan paylaşıldı. Tepki çeken görüntülerde çırağın "Usta vurma, ben çalışmıyorum" dediği anlar yer aldı.

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