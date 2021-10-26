4 yaşındaki Ömer feci şekilde can verdi

TOPRAĞA VERİLDİ

Hastane morgunda yapılan otopsi işlemlerinin ardından cenazesi ailesi tarafından alınarak Kabalaklı köyüne getirilen küçük çocuk için cenaze töreni düzenlendi. Öğlen namazı öncesi kılınan cenaze namazının ardından küçük çocuğun cenazesi toprağa verildi.

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