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4 yaşındaki Ömer feci şekilde can verdi

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 26.10.2021 Güncelleme Tarihi: 26.10.2021
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4 yaşındaki Ömer feci şekilde can verdi

Zonguldak’ta babasının geldiğini gören 4 yaşındaki Ömer Tunç aracın yanında gitti. Baba Ergün Tunç’un hakimiyetindeki işçi servisinin altında kalarak yaşamını yitiren minik Ömer, gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Edinilen bilgiye göre, geçen akşam sularında işçi servisi şoförlüğü yapan 36 yaşındaki baba Ergün Tunç, aracını evinin önüne park etmek istedi.

ARACIN ALDTINDA EZİLDİ

Babasının geldiğini görünce aracın yanına gelen 4 yaşındaki Ömer, aracın altında kalarak hayatını kaybetti.

TOPRAĞA VERİLDİ
Hastane morgunda yapılan otopsi işlemlerinin ardından cenazesi ailesi tarafından alınarak Kabalaklı köyüne getirilen küçük çocuk için cenaze töreni düzenlendi. Öğlen namazı öncesi kılınan cenaze namazının ardından küçük çocuğun cenazesi toprağa verildi.

4 yaşındaki Ömer feci şekilde can verdi 4 YAŞINDAKİ ÖMER FECİ ŞEKİLDE CAN VERDİ

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