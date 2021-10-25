Yanlış taşa vurdu! ‘Aşkım öpeceğim’ dedi cezasız kalmadı
İstanbul Pendik’te avukat Işıl Çevikel Vanlı, alt geçitten geçerken Mustafa A.’nın tacizine maruz kaldı. Vanlı’yı görünce, "aşkım hoş geldin, gel öpeceğim" diyen tacizci cezasını aldı. Avukat Vanlı, cezanın caydırıcılık açısından çok önemli olduğunu belirterek, "Kadınlar susmasın, böyle eylemler cezasız kalmasın" dedi.
İstanbul Barosu avukatlarından Işıl Çevikel Vanlı, 2019'un 8 Mart Dünya Kadınlar gününde Kocaeli Adliyesi'ne gitmek üzere yola koyuldu. Sabah sularında Pendik hızlı trene binmek üzere alt geçitten geçtiği esnada, kabus gibi anlar yaşadı. Daha öncesinde hiç görmediği Mustafa A. kollarını açarak genç avukata "aşkım hoşgeldin, gel öpeceğim" dedi. Şaşkına dönen genç avukat Vanlı korkarak kaçmaya başladı. Zanlı takip etmeye başladı, "kaçma aşkım" diyerek tacizine devam etti.
2 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ
Hızlıca taksiye binip vakit kaybetmeden polisi arayan avukat Işıl Çevikel Vanlı'nın ihbarı üzerine şüpheli kısa sürede olay yerinde yakalandı. Mağdur avukat da tacizciyi teşhis etti. Avukata korku dolu anlar yaşatan 23 yaşındaki adam hakkında "cinsel taciz" suçundan 2 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.
"DAVRANIŞ BOZUKLUĞUM VAR TACİZ ETMEDİM"
Davanın ilk celsesinde mağdur avukat şikayetçi olduğunu söyledi. "Bu olay beni öyle etkiledi ki hala kapalı yerlerden geçemiyorum" diye de ekledi. Tacizci sanık ise klasik bir savunmaya imza attı. "Davranış bozukluğum var. Taciz etmedim. İftira attığı için asıl ben şikayetçiyim" dedi. Bu ifadenin ardından mahkeme, sanığın cezai ehliyetinin olup olmadığı yönünde rapor hazırlaması için Adli Tıp Kurumu'na sevkine karar verdi.
AYNI SUÇTAN SABIKALI ÇIKTI
Savunması gibi Adli Tıp raporu da sanık Mustafa A.'yı kurtarmaya yetmedi. Dahası rapor tacizcinin daha önce 2 kez aynı suçtan kaydı olduğunu gözler önüne serdi. "Davranış bozukluğum var" savunmasına sığınan sanık için doktorlar "akli arızası yok, cezai sorumluluğu tam" dedi. Bu raporun ardından da mahkeme nihai kararını verdi.
BİN 500 TL CEZA
Mahkeme, Mustafa A.'nın 'cinsel taciz' suçunu işlediğinin sabit olduğunu belirtti. Suçun işleniş şekli, yer ve zamanı, kastının yoğun olduğunu da dikkate alarak önce 90 gün karşılığı adli para cezasına karar verdi. Ardından yargılama sürecindeki davranışlarını ve geçmişini dikkate alarak indirime gitti ve 75 gün karşılığı, günlüğü 20 liradan toplamda bin 500 lira adli para cezasına hükmetti. Sanığın ileride suç işlemekten çekineceğine dair olumlu kanaat edindiğini vurgulayan mahkeme cezayı erteledi.
"HEMCİNSLERİM LÜTFEN CİNSEL TACİZ KARŞISINDA SUSMASIN"
Kararın ardından konuşan mağdur avukat Işıl Çevikel Vanlı, "Kadınlar susmasın, böyle eylemler cezasız kalmasın. Sanığın ceza alması caydırıcılık açısından çok önemli bir adım. Ancak hiçbir neden olmaksızın iyi hal indirimi almasını anlamak çok güç. Hemcinslerim lütfen cinsel taciz karşısında susmasın, korkmasın. Şikayetçi olsunlar. Biz genç kadın avukatlar olarak onlara yardım etmeye her zaman hazırız" dedi.
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