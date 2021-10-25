Ekmek sepetiyle hayatı değişti! Kadınlara umut oldu
Ağrı'da 11 çocuklu bir ailede doğan İpek Efe, kardeşlerine bakmaya mecbur olduğu için okuyamadı ancak hayallerinden hiç vazgeçmedi. Önce Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı SODAM'ın dikiş kursuna giderek renkli kumaşlarla kapladığı sepetler rağbet görünce sipariş üstüne sipariş alarak harekete geçti. Emine Erdoğan'ın başlattığı seferberlikle okuma-yazmayı da öğrenen Elif'in 2 isteği var.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca kurulan Sosyal Dayanışma Merkezi (SODAM) Ağrı Doğubeyazıt'ta 11 çocuklu ailenin 5. çocuğu olarak doğan ve kardeşlerine baktığı için okula gidemeyen Ağrı'lı İpek Efe'nin hayatına sihirli bir değnek gibi dokundu. SODAM'a gittikten sonra ekmek sepeti yapmayı öğrenen İpek Efe, hayatını ekmek sepetiyle kazanmanın sevincini yaşadı. İpek Efe, süreci anlattı.
"O TEPEDE KENDİMİ ÖĞRENCİ OLARAK HAYAL EDERDİM"
"Okumak içimde ukde kaldı. Yıllarca okul hasretiyle yandım. Küçükken okulla evimizin arasında küçük bir tepe vardı. Çocukların teneffüste okul etrafında oynamalarını izleyebilmek için her teneffüs zilinde o tepeye tırmanırdım. Ellerim yanaklarımda kendimi orada öğrenci olarak hayal ederdim. Hala köyüme her gidişimde o tepeye çıkarım. Çocuklarım okula giderken kendi hayalim gözüme geliyordu. 19 yaşında evlendim, 20 yaşında anne oldum.
"HAYATIM DEĞİŞTİ"
Arkadaşım "SODAM kurs açıyor. Hem çocuğun kreşe gidiyor hem sen iş öğreniyorsun. Cep harçlığı da veriyorlar, ailene katkı sağlıyorsun' dedi. Birlikte gittik ve hayatım değişti. 2.5 ay eğitim aldık. Hayatımda ilk kez sabahları işe gidiyormuş gibi evimden çıkıyordum. Bir hocam oldu. Bilgiye aç olduğum için bunlar beni etkiliyordu.
"AYAKLARIMIZ ÜZERİNDE DURMAMIZA VESİLE OLDUK"
İş bulma hayali ile çıktığım yolda meslek sahibi oldum. Çok mutluyum. Biz kadınları eğitip kendi ayaklarımız üzerinde durmamıza vesile oldukları için devletimize çok teşekkür ederim. Hoca eğitimin sonralarında 'kim ne dikmek istiyorsa onu diksin' dedi. Ben o zaman ekmek sepeti takımını diktim, herkes çok beğenmişti. Arkadaşlarım 'bize de yapar mısın' dediler. Kumaşınızı getirin dikimi benden dedim. İlk siparişimi kurs arkadaşlarımdan aldım.
"İLK PARAMI KAZANDIĞIMDA ÇOK MUTLU OLDUM"
Kurs bitmeden dikiş makinesi aldım. Kim ne istiyorsa dikmeye başladım. Kızının çeyizine takım isteyen de vardı, ekmek sepeti isteyen de. Gün geçtikçe siparişlerim arttı. İlk paramı kazandığımda çok mutlu oldum. Çocuklarım benden bir şey istediklerinde alabilmek, aileme destek olmak paha biçilmez.
"HAYALİM ÜNİVERSİTE BİTİRMEK"
Korona nedeniyle okullar uzaktan eğitime geçince küçük kızımla birlikte yazılar yazmaya başladım, çok heveslendim. Halk Eğitim Merkezi'nde Emine Erdoğan hanımefendinin öncülüğünde başlatılan okuma yazma seferberliğini duydum. Ben de orada okuma yazmayı öğrendim. Okuryazarlık belgesi aldım. Dışarıdan önce ilkokul, ortaokul ardından lise ve üniversiteyi bitirmeyi hayal ediyorum.
"BEN BAŞARABİLDİYSEM HER KADIN BAŞARABİLİR"
Düzce Kadın Emeği Merkezi'nden kendime dükkân istedim. Dükkânın açılmasını bekliyorum. İlerde büyük bir iş yeri açıp benim gibi kadınlara iş vermek istiyorum. Kadınlar evlerine ekmek götürsünler. Ben başarabildiysem her kadın başarabilir."
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