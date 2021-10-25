Ekmek sepetiyle hayatı değişti! Kadınlara umut oldu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca kurulan Sosyal Dayanışma Merkezi (SODAM) Ağrı Doğubeyazıt'ta 11 çocuklu ailenin 5. çocuğu olarak doğan ve kardeşlerine baktığı için okula gidemeyen Ağrı'lı İpek Efe'nin hayatına sihirli bir değnek gibi dokundu. SODAM'a gittikten sonra ekmek sepeti yapmayı öğrenen İpek Efe, hayatını ekmek sepetiyle kazanmanın sevincini yaşadı. İpek Efe, süreci anlattı.

"O TEPEDE KENDİMİ ÖĞRENCİ OLARAK HAYAL EDERDİM"

"Okumak içimde ukde kaldı. Yıllarca okul hasretiyle yandım. Küçükken okulla evimizin arasında küçük bir tepe vardı. Çocukların teneffüste okul etrafında oynamalarını izleyebilmek için her teneffüs zilinde o tepeye tırmanırdım. Ellerim yanaklarımda kendimi orada öğrenci olarak hayal ederdim. Hala köyüme her gidişimde o tepeye çıkarım. Çocuklarım okula giderken kendi hayalim gözüme geliyordu. 19 yaşında evlendim, 20 yaşında anne oldum.