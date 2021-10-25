Meteorolojiden kar ve sağanak yağışı uyarısı! Sıcaklıklar 12 derece düşüyor! 25 Ekim İstanbul, İzmir, Ankara hava durumu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak kıyı kesimlerinde yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Karadeniz'in 1100 m üzeri yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde görülmesi beklenen yağışların; Doğu Karadeniz kıyılarında kuvvetli ve çok kuvvetli, Rize çevreleri ve Artvin'in kuzey kesimlerinde çok kuvvetli ve şidddetli olması bekleniyor.

AMASYA °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı

TOKAT °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı

TRABZON °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.