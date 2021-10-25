Meteorolojiden kar ve sağanak yağışı uyarısı! Sıcaklıklar 12 derece düşüyor! 25 Ekim İstanbul, İzmir, Ankara hava durumu
25 Ekim 2021 Pazartesi günü için Meteorolojiden son dakika hava durumu uyarısı geldi. Yapılan açıklamada sıcaklıkların kuzey, iç ve doğu kesimlerde hissedilir derecede (6 ila 12 derece ) azalacağı belirtildi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Doğu Karadeniz'in yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışı şeklinde görüleceğini açıkladı. Vatandaşların internette aradığı İstanbul'da hava nasıl olacak? Ankara'da hava nasıl olacak? İzmir'de hava nasıl olacak? Bugün hava nasıl olacak? Kar yağacak mı? sorularının cevabı haberin detayında. İşte 25 Ekim 2021 Pazartesi hava durumu tahminleri...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Orta ve Doğu Karadeniz ile Sinop çevreleri ve Kastamonu'nun kuzey ve doğu kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak Karadeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Karadeniz'in yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışı şeklinde görülmesi beklenen yağışların; Doğu Karadeniz kıyılarında yerel olarak kuvvetli ve çok kuvvetli, Rize çevreleri ve Artvin'in kuzey kesimlerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: Sıcaklıkların kuzey, iç ve doğu kesimlerde hissedilir derecede (6 ila 12 derece ) azalacağı tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu'da güneybatılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneybatısında kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.
UYARILAR
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Giresun, Trabzon ve Artvin'de kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (21-75 kg/m2), Rize ve Artvin'in kuzeyinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (51-100 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yağışların; 1100 metre üzeri yüksek kesimlerde yer yer kuvvetli kar yağışı şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Kuvvetli yağışların oluşturabileceği ulaşımda aksamalar, su baskını, heyelan, sel, yüksek kesimlerde buzlanma gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; Marmara'nın güney batısında kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
KUZEYBATI KESİMLERDE ZİRAİ DON TEHLİKESİNE DİKKAT!: Marmara ve Batı Karadeniz'de zirai don tehlikesi riski olduğundan dolayı başta tarımsal faaliyetlerle uğraşan üreticilerimiz ve ilgililer ile vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, güneybatısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.
EDİRNE °C, 14°C
Parçalı bulutlu
İSTANBUL °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu
KIRKLARELİ °C, 14°C
Parçalı bulutlu
KOCAELİ °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu
EGE
Parçalı, kuzeyinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR °C, 14°C
Parçalı bulutlu
DENİZLİ °C, 22°C
Parçalı bulutlu
İZMİR °C, 23°C
Parçalı bulutlu
KÜTAHYA °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, zamanla iç ve batı kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 28°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA °C, 26°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
HATAY °C, 26°C
Az bulutlu ve açık
MERSİN °C, 25°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu, kuzeydoğu kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı, geçeceği tahmin ediliyor. bu sabah saatlerinde yüksek kesimlerinde kar yağışı bekleniyor.
ANKARA °C, 14°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 13°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu
KONYA °C, 14°C
Parçalı bulutlu
SİVAS °C, 10°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
BATI KARADENİZ
Parçalı, yer yer çok bulutlu, Sinop çevreleri ve Kastamonu'nun kuzey ve doğu kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu
DÜZCE °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu
KASTAMONU °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve doğu çevreleri aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
ZONGULDAK °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak kıyı kesimlerinde yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Karadeniz'in 1100 m üzeri yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde görülmesi beklenen yağışların; Doğu Karadeniz kıyılarında kuvvetli ve çok kuvvetli, Rize çevreleri ve Artvin'in kuzey kesimlerinde çok kuvvetli ve şidddetli olması bekleniyor.
AMASYA °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı
TOKAT °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı
TRABZON °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, kuzey kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, kuzey kesimlerinin yağmur ve karla karışık yağmurlu, kuzeydoğusunun kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 7°C
Az bulutlu zamanla parçalı ve çok bulutlu, karlakarışık yağmur ve kar yağışlı
KARS °C, 7°C
az bulutlu zamanla parçalı ve çok bulutlu, yarın karlakarışık yağmur ve kar yağışlı
MALATYA °C, 16°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
VAN °C, 16°C
Az bulutlu ve açık
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 24°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 23°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT °C, 23°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA °C, 25°C
Az bulutlu ve açık
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