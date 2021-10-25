Bu acıya yürek dayanmaz! 2 kardeş miras kavgasında hayatını kaybetti

ACILI BABA AYAKTA DURMAKTA GÜÇLÜK ÇEKTİ



Yaşanan kavgada yaşamlarını yitiren Bayram ve Selim Göktaş kardeşlerin cenazesi devlet hastanesinde yapılan otopsinin ardından Hulusi Akar Camii'ne getirildi. Burada kılınan cenaze namazına 2 kardeşin babası Kemal Gökkaya, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Baba Kemal Gökkaya cenazede gözyaşları döktü. Ayakta durmakta güçlük çeken baba Gökkaya'yı yakınları teselli etmeye çalıştı. İnşaatlarda boyacılık yaptıkları öğrenilen iki kardeş, kılınan cenaze namazının ardından Argıncık Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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