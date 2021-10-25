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Bu acıya yürek dayanmaz! 2 kardeş miras kavgasında hayatını kaybetti

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 25.10.2021 Güncelleme Tarihi: 25.10.2021
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Bu acıya yürek dayanmaz! 2 kardeş miras kavgasında hayatını kaybetti

Kayseri’nin Tomarza ilçesinde 2 aile arasında çıkan miras kavgasında iki kardeş tabanca ile öldürüldü, 5 kişi yaralandı. Aileler arasında miras sebebiyle çıkan kavgada silahla öldürülen Bayram Gökkaya (35) ve kardeşi Selim Gökkaya (30), kılınan cenaze namazından sonra toprağa verildi.

Olay, Kayseri'nin Tomarza ilçesi İmamkullu Mahallesi'nde gerçekleşti.

BIÇAKLAR VE SİLAHLAR KONUŞTU

İddiaya göre, Göktaş ile Gökkaya aileleri miras nedeniyle tartıştı, çıkan kavgada bıçak ve silahlar kullanıldı.

2 KARDEŞ ÖLDÜ

Kavgada Bayram Gökkaya ile kardeşi Selim Gökkaya tabanca ile vurularak öldürüldü, Elife Gökkaya da yaralandı. İsmail Göktaş, Emre Göktaş, Soner Göktaş ve Hasan Gökkaya ise bıçaklandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve jandarma sevk edildi.

YARALILARIN TEDAVİSİ DEVAM EDİYOR

İsmail Göktaş, Emre Göktaş, Soner Göktaş ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne, Hasan ve Elife Gökkaya ise Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hastanedeki tedavisi sürüyor.

ACILI BABA AYAKTA DURMAKTA GÜÇLÜK ÇEKTİ

Yaşanan kavgada yaşamlarını yitiren Bayram ve Selim Göktaş kardeşlerin cenazesi devlet hastanesinde yapılan otopsinin ardından Hulusi Akar Camii'ne getirildi. Burada kılınan cenaze namazına 2 kardeşin babası Kemal Gökkaya, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Baba Kemal Gökkaya cenazede gözyaşları döktü. Ayakta durmakta güçlük çeken baba Gökkaya'yı yakınları teselli etmeye çalıştı. İnşaatlarda boyacılık yaptıkları öğrenilen iki kardeş, kılınan cenaze namazının ardından Argıncık Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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