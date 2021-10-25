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Kar yağışı için yeni uyarı! Çok sayıda ilde sağanak yağış alarmı! Meteoroloji'den üst üste açıklamalar...

YAŞAM
Giriş Tarihi: 25.10.2021
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Kar yağışı için yeni uyarı! Çok sayıda ilde sağanak yağış alarmı! Meteoroloji’den üst üste açıklamalar...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada hava sıcaklıkların giderek düşeceği belirtilirken çok sayıda ile sağanak yağış ve kar uyarısı yapıldı. Yapılan açıklamada buzlanma ve sel baskınlarına karşı dikkatli olması istenirken çiftçilerden zirai don tehlikesine karşı dikkatli olunması istendi. Peki kar ne zaman yağacak? Sağanak yağış ne kadar sürecek? İstanbul Ankara İzmir'de hava durumu...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan 5 günlük hava tahmin raporunda çok sayıda ilde kar, sağanak yağış ve zirai donun etkili olacağı açıklanırken, vatandaşlardan olası olumsuz durumlara karşı uyarı yapıldı.

SAĞANAK YAĞIŞ ETKİLİ OLACAK

Yapılan son değerlendirmelere göre; bu gece saatlerinden itibaren Ordu, Giresun, Trabzon ve Artvin'de kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (21-75 kg/m2), Rize ve Artvin'in kuzeyinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (51-100 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yağışların; 1100 metre üzeri yüksek kesimlerde yer yer kuvvetli kar yağışı şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Kuvvetli yağışların oluşturabileceği ulaşımda aksamalar, su baskını, heyelan, sel, yüksek kesimlerde buzlanma gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

ZİRAİ DON UYARISI YAPILDI

Pazartesi gece ve Salı sabah saatlerinde İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinde zirai don tehlikesi riskinden dolayı başta tarımsal faaliyetlerle uğraşan üreticilerimiz ile ilgililer ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.

KAR BEKLENİYOR

Doğu Anadolu Bölgesi'nde karla karışık yağmur ve kar beklendiği bildirildi.Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava parçalı ve çok bulutlu olacak.

Öğle saatlerinden itibaren bölgenin kuzey kesimlerinin yağmur ve karla karışık yağmurlu, kuzeydoğusunun ise kar yağışlı olması öngörülüyor. Sıcaklığın mevsim normallerinin altında seyredeceği bölgede, rüzgar güneybatıdan hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Bölgede gece en düşük sıcaklık Ardahan ve Erzurum'da 0, Tunceli ve Ağrı'da 1, Iğdır'da 4, Erzincan'da 8, Kars'ta sıfırın altında 4 derece kaydedildi. Gün içinde en yüksek sıcaklıkların ise Iğdır'da 18, Tunceli'de 17, Ağrı'da 14, Erzincan'da 10, Erzurum, Kars ve Ardahan'da 7 derece olması bekleniyor.

5 GÜNLÜK HAVA DURUMU

SALI

ÇARŞAMBA

PERŞEMBE

CUMA

CUMARTESİ

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