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İş makinesi ile duvar arasına sıkıştı feci şekilde can verdi

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 25.10.2021 Güncelleme Tarihi: 25.10.2021
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İş makinesi ile duvar arasına sıkıştı feci şekilde can verdi

Kırıkkale'de Yüksek Hızlı Tren (YHT) şantiyesinde iş makinesi ile duvar arasına sıkışarak ağır yaralanan işçi, hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesine bağlı Bedesten köyünde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Yüksek Hızlı Tren (YHT) hattı için yapılan tünel kazı çalışmalarında iş kazası meydana geldi. Ahmet İnan (56) isimli işçi, iş makinesi ile duvar arasına sıkıştı. Ağır yaralanan 56 yaşındaki İnan, mesai arkadaşları tarafından Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. İnan, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Jandarma, olaya ilişkin inceleme başlattı.

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