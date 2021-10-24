Aç kalan sokak köpekleri onlarca koyunu telef etti

Hayvanların telef olduğu manzarayla karşılaşınca şok geçirdiğini söyleyen Şaban Bayraktar, "Olayı görünce şok olduk. Sokak köpekleri hayvanlarımıza saldırmış. Koyunları sıkıştırmışlar, bir yere de kaçamamışlar. Birçoğu burada ölmüş, birçoğu da yaralanmış. Koyunlarımız her gün 8'er, 10'ar ölüyor. Biz elimizden gelen mücadeleyi verdik. Veteriner çağırdık. Kendi imkanlarımızca koyunları tedavi etmeye çalışıyoruz. Ama çok sayıda köpeğin saldırısına uğradıkları için yaşama şansları pek yok. Yetkililer bu duruma bir el atsınlar.