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Aç kalan sokak köpekleri onlarca koyunu telef etti

Son dakika yaşam haberleri... Samsun'un Çarşamba ilçesinde 50'den fazla koyun, sokak köpeklerinin saldırısı sonucu telef oldu.

İHA
Giriş Tarihi: 24.10.2021 20:23 Güncelleme Tarihi: 24.10.2021 20:32
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Aç kalan sokak köpekleri onlarca koyunu telef etti

Çarşamba ilçesinin Kurtahmetli Mahallesi'nde ikamet eden 75 yaşındaki Nevzat Aydoğdu'ya ait 50'den fazla koyun, otlatıldığı meralık alanda sahipsiz sokak köpeklerinin saldırısına uğradı.

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Aç kalan sokak köpekleri onlarca koyunu telef etti

Mahallede çok sayıda bulunan ve açlık nedeniyle saldırganlaştığı düşünülen sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan çok sayıda koyun telef olurken, çok sayıda koyun ise yaralandı. Durumu fark eden küçükbaş hayvan sahibi Nevzat Aydoğdu ve damadı Şaban Bayraktar, yetkililerden yardım istedi.

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Aç kalan sokak köpekleri onlarca koyunu telef etti

Sokak köpeklerinin mahallelerinde yoğunlukta olduğunu belirten Nevzat Aydoğdu, hayvanlarının köpeklerin saldırısı sonucu telef olmasından büyük üzüntü duyduğunu, yetkililerden yardım istediğini dile getirdi.

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Aç kalan sokak köpekleri onlarca koyunu telef etti

Hayvanların telef olduğu manzarayla karşılaşınca şok geçirdiğini söyleyen Şaban Bayraktar, "Olayı görünce şok olduk. Sokak köpekleri hayvanlarımıza saldırmış. Koyunları sıkıştırmışlar, bir yere de kaçamamışlar. Birçoğu burada ölmüş, birçoğu da yaralanmış. Koyunlarımız her gün 8'er, 10'ar ölüyor. Biz elimizden gelen mücadeleyi verdik. Veteriner çağırdık. Kendi imkanlarımızca koyunları tedavi etmeye çalışıyoruz. Ama çok sayıda köpeğin saldırısına uğradıkları için yaşama şansları pek yok. Yetkililer bu duruma bir el atsınlar.

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Aç kalan sokak köpekleri onlarca koyunu telef etti

Her ilçenin köpeğini buraya getirip bırakıyorlar. Burada insandan daha çok köpek var. Akşam saatlerinde toplanıyorlar. Evden dışarıya adım atmaya korkuyoruz. Çocuklarımızı dışarıya çıkmalarına müsaade etmiyoruz. Maddi ve manevi olarak mağdur durumdayız. Tarım İlçe Müdürlüğünü konuyla ilgili aradık. Tarım İlçe Müdürlüğü ekipleri hayvanlarımızın sigortasının olmadığını söylediler. Yardımcı olunmasa bile bir geçmiş olsun diye aranmak istiyoruz" dedi.