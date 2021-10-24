Kontrolden çıkan kamyonet ters döndü

Kazada sürücü ve yanında bulunan Tunahan S. (25) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, Jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.