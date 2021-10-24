Feribot seferleri iptal edildi! Kabatepe ile Gökçeada’da fırtına bekleniyor

Kabatepe ile Gökçeada hattında yarın yapılması planlanan feribot seferleri, beklenen fırtına nedeniyle iptal edildi.

Çanakkale Boğazı ile adalar hattındaki ulaşımı sağlayan GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ'den yapılan açıklamada, bölgede beklenen fırtına nedeniyle yarınki Kabatepe-Gökçeada seferlerinin iptal edildiği duyuruldu. Açıklamada, diğer güzergahlarda ulaşımın normal seyredeceği belirtildi.