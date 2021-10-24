Anadolu Otoyolu'nda zincirleme kaza: 27 araç birbirine girdi! Trafik durdu
Son dakika haberi... Anadolu Otoyolu'nun Sapanca geçişinde yaklaşık 15 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası nedeniyle Ankara yönünde ulaşım sağlanamıyor.
Otoyolun Ankara istikameti 100 Evler mevkisinde aralarında tır, kamyon, otomobil ve midibüslerin bulunduğu yaklaşık 15 aracın karıştığı kaza meydana geldi.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Kaza yerine ulaşan ekipler, yaralılara müdahale ediyor.
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