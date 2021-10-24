Bu acıya yürek dayanmaz! 3’ü kardeş 4 çocuk kaza kurbanı

Yaralanan sürücü ile araçta bulunan diğer kardeşi Abdüsselam Safi (14) ve Eyyüp Ensar Çetiz (9), kaldırıldıkları Siverek Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk müdahalenin ardından ağır yaralı olarak Şanlıurfa'ya sevk edildi.