15 yaşındaki Fadime Yıldırım ile arkadaşı kayıp!

'DIŞARIDA KÖTÜLER VER NE OLURSUN DÖN'

En son 16 Ekim Cumartesi günü telefonla görüştüğünü belirten Madan, "Kızım çok iyi olduğunu, okuyup, iş sahibi olacağını söylemişti. Kızım sen bensiz yapamazsın, hani ikimiz sarılır yatardık, ben senin her zaman arkandayım, dışarıda çok kötüler var, ne olursun dön, benimle iletişime geç, bak senin yüzünden hasta oldum, hastanelerde yatıyorum" dedi.