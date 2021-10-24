Sarıyer’de evleri akrep ve fare bastı! CHP’li belediyeden yardım isteyen vatandaşa skandal yanıt: Kendi başınıza müdahale edin

Gerek belediyenin haber kanallarını, gerek 153'ü aradık, gerekse belediye başkanının kendisine bizzat yazdık. Buna rağmen hiçbir şekilde dönüş alamadık. Gecenin üçünde de başvurduğum oldu, sabah da başvurduğum oldu. Belediyenin akrebe karşı herhangi bir ilaçlama yapabilmesinin söz konusu olmadığını söylediler. Belediye sadece böcek ilaçlaması, arı ilaçlaması vesaire bu tarz ilaçlamalar yapıyormuş. Bununla kendi başımıza mücadele etmemiz gerekiyormuş. Öyle söylediler" dedi.