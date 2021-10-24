Yola dökülen salçalar faciaya neden oldu! Ölü ve yaralılar var

Kazaya karışan araç sürücülerinden Hayri Turoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, 65-70 kilometre hızla seyrettiğini söyledi.

Salçaların yola yarım metre yüksekliğinde saçıldığını belirten Turoğlu, "Birçok araç çarpışmış, ben durdum ama arkamdan gelen tır bana çarptı. Aracım pert oldu, sonra aşağı inip vatandaşlara yardım ettik. Kazaya neden olan tır kaçmayıp dursaydı, yukarıya gelip yolu kesse bu facia olmazdı. Şimdi güvenlik güçlerince gözaltına alınmış." ifadelerini kullandı.