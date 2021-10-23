Denizli’deki oto tamircisi görenleri hayrete düşürüyor



"SADECE BİZ YAPIYORUZ"

Bu yöntemin kolay kolay kimsenin kullanmadığını ve arıza tespit manasında işe yaradığını vurgulayan Güner, "Dinamo sesine bakıyoruz. Cihazla ise şarjını ölçüyoruz. Bu sayede arızanın ne olduğu çözüyoruz. Stetoskopu pek yapan yok ve burada sadece biz yapıyoruz. Denizli'de ustamın yanında çalışırken gördüm. Bizde merak sarıp başladık ve netice veriyor" dedi.

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