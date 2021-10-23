Denizli’deki oto tamircisi görenleri hayrete düşürüyor
Denizli Çameli’de 20 senelik oto tamiri ustası, doktorların hastaları için kullandığı stetoskop ile araçları dinleyerek sorunu tespit ediyor. Tamirci Güngör Güner bu yöntemin kolay kolay kimsenin kullanmadığını ancak arıza tespitinde oldukça işe yaradığını söyledi.
GÖREN ŞAŞKINA DÖNÜYOR
Ustasının yanından ayrıldıktan sonra kendisine yer açan Güner, stetoskop ile araçların dinamolarındaki bilye seslerini dinleyerek arızlarını tespit etmeye başladı.
Gün geçtikçe arızalarını daha rahat tespit etmeye başlayan ustayı gören müşterileri durum karşısında şakına dönse de, Güner 7 yıldır bu teknikle ilerlemeye devam ediyor.
Gelen müşteriler tarafından 'Mekanik doktor' diye anılan Güner, otomobilleri adeta doktordan farksız bir şekilde muayene edip gönderiyor. Yanında bulunan çırağına da bu tekniği öğreten mekanik doktor, birçok kişinin ilgisini çekerken, müşteriler ise yapılan arıza tespitin işe yaradığını ve başarılı olduğunu dile getirdi.
"SADECE BİZ YAPIYORUZ"
Bu yöntemin kolay kolay kimsenin kullanmadığını ve arıza tespit manasında işe yaradığını vurgulayan Güner, "Dinamo sesine bakıyoruz. Cihazla ise şarjını ölçüyoruz. Bu sayede arızanın ne olduğu çözüyoruz. Stetoskopu pek yapan yok ve burada sadece biz yapıyoruz. Denizli'de ustamın yanında çalışırken gördüm. Bizde merak sarıp başladık ve netice veriyor" dedi.
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