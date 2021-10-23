Sağlık Bakanlığı Neyim Var uygulaması nasıl kullanılır? Sağlık Bakanlığı tarafından Kovid-19 salgını sürecinde uygulamalar geliştirilmeye devam ediyor. Uygulama, kullanıcının şikayetlerine ilişkin alınan bilgiler ile kullanıcının geçmiş sağlık verilerini kullanarak zenginleştirilmiş sorgulama süreci başlatıp hastaya gitmesi gereken polikliniği öneriyor. Peki, Sağlık Bakanlığı Neyim Var uygulaması nedir? e-Nabız Neyim Var uygulaması nasıl kullanılır? İşte haberin detayları...

NEYİM VAR UYGULAMASI NEDİR?

Neyim Var uygulaması, girdiğiniz şikayetlerinizi yapay zeka ile değerlendirerek sizin şikayetinizle ilgili tanı tahminlerinde bulunarak ve doğru polikliniğe yönlendirilmenizi sağlar.