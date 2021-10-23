Sağlık Bakanlığı Neyim Var uygulaması nedir? e-Nabız Neyim Var uygulaması nasıl kullanılır?
Sağlık Bakanlığı Neyim Var uygulaması nedir? Şikayetlerin girilerek muhtemel tanıların görülebildiği ve önerilen polikliniklerden randevu alınılabilen Neyim Var uygulaması hayata geçirildi. Sağlık Bakanlığı'nın üzerinde çalıştığı Neyim Var uygulamasının kullanıma açılmasının ardından söz konusu uygulamaya talep arttı. Biz de bu uygulama hakkında merak edilenleri araştırdık. Peki, Sağlık Bakanlığı Neyim Var uygulaması nedir? e-Nabız Neyim Var uygulaması nasıl kullanılır? İşte cevaplar...
Sağlık Bakanlığı Neyim Var uygulaması nasıl kullanılır? Sağlık Bakanlığı tarafından Kovid-19 salgını sürecinde uygulamalar geliştirilmeye devam ediyor. Uygulama, kullanıcının şikayetlerine ilişkin alınan bilgiler ile kullanıcının geçmiş sağlık verilerini kullanarak zenginleştirilmiş sorgulama süreci başlatıp hastaya gitmesi gereken polikliniği öneriyor. Peki, Sağlık Bakanlığı Neyim Var uygulaması nedir? e-Nabız Neyim Var uygulaması nasıl kullanılır? İşte haberin detayları...
NEYİM VAR UYGULAMASI NEDİR?
Neyim Var uygulaması, girdiğiniz şikayetlerinizi yapay zeka ile değerlendirerek sizin şikayetinizle ilgili tanı tahminlerinde bulunarak ve doğru polikliniğe yönlendirilmenizi sağlar.
NEYİM VAR UYGULAMASINA GİRİŞ NASIL YAPILIR?
Neyim Var uygulamasına e-Nabız hesabınız ile T.C. Kimlik No ve e-Nabız şifrenizi girerek yada e-Devlet hesabınız ile T.C. Kimlik No ve e-Devlet şifrenizi girerek giriş yapabilirsiniz.
E-NABIZ HESABI OLMAYANLAR NASIL GİRİŞ YAPACAK?
e-Nabız'la giriş butonuna bastığınızda yönlendirildiğiniz e-Nabız sayfasında üyelik oluşturduktan sonra, e-Nabız sitesinden Neyim Var kısayoluna tıklayarak Neyim Var uygulamasına giriş yapabilirsiniz.
E-DEVLET HESABI OLMAYANLAR NASIL GİRİŞ YAPACAK?
e-Devlet ile giriş butonuna bastığınızda yönlendirildiğiniz e-Devlet Kapısı Kimlik Doğrulama Sistemi sayfasında "e-Devlet Şifresi Nedir, Nasıl Alınır?" bağlantısına tıklayınız.
e-Devlet şifrenizi içeren zarfınızı PTT Merkez Müdürlüklerinden, şahsen başvuru ile üzerinde T.C. Kimlik numaranızın bulunduğu kimliğinizi ibraz ederek temin edebilirsiniz. Bu uygulama, sizin yerinize başka bir kişinin şifre alıp adınıza işlem yapmasının önüne geçilmesi için gerekmektedir.
e-Devlet Kapısı üzerinden verilen hizmetler yüksek güvenlik seviyesi gerektirdiğinden, şifreler başvuru sahipleri için özel olarak oluşturulmaktadır. Bu nedenle ancak kimlik ibrazı ve şahsen başvuru ile şifreler verilmektedir. Şifre ilk alındığında PTT tarafından işlem masrafı olarak 2 TL tahsil edilmektedir. Şifrenin kaybedilmesi, unutulması vb. durumlarda PTT'den alınacak her şifre için ayrıca 4 TL ücret ödenmektedir.
Bu işlem masrafı dışında herhangi bir yıllık ücret ödenmesi söz konusu değildir. Şifreyi; şahsen başvuru ile yurt içinde PTT işyerlerinden veya yetkili acentelerinden, yurt dışında ise Dışişleri Bakanlığı'na bağlı elçilik ve konsolosluklardan temin edebilirsiniz. Mobil imza, elektronik imza, T.C. yeni kimlik kartı veya internet bankacılığı kullanıyorsanız, e-Devlet Kapısına bunlardan biri ile giriş yaptıktan sonra da şifre oluşturabilirsiniz.
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