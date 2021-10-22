Yıkamaya gelen halı servet değerinde çıktı! Tam 150 bin dolar

"AVRUPA'DA 200 BİN DOLAR ARASINDA SATILIYOR"



Çakırhan şöyle devam etti:



"Bu halı Kumkapı ipek halısı. Kumkapı ipek halısı genelde 1800 ila 1940 yılları arasında yapılır. Genelde Ermeni ustalar bu halıları işliyor. Sultan Abdülmecid, halıya çok meraklı bir padişah. Abdülmecid Feshane'de Ermeni ustalara tezgahlar kurdurtuyor ve burada saray için halılar yaptırıyor. Dünyada en iyi halı sanatıyla ünlü olan kişilerden biri Zareh Penyamin olarak biliniyor. Penyamin, Agop Kapucuyan'ın çırağı ancak ustasından daha iyi işler çıkartmış dünyaca halıları biliniyor. Penyamin yıllarca saray için halılar dokuyor. Osmanlı'dan sonra Penyamin artık kendisi için halı dokuyor ve piyasaya sürüyor. Toplam dokuduğu 60 halı olduğu söyleniyor. Her halıda farklı desenler figürler kullanıyor. Bu halı çok kıymetli ve çok nadir. Hayatım boyunca bir daha göremeyeceğim bir halı. Avrupa'da mezatlarda bu halının fiyatı 150 bin dolar ila 200 bin dolar arasında değişiyor. Bu halı da o fiyatları görür gibi geliyor"

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