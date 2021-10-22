Yıkamaya gelen halı servet değerinde çıktı! Tam 150 bin dolar
Osmanlı saray halıcılığının devamı niteliğindeki Kumkapı halılarının hatrı sayılır ustalarından Zareh Penyamin'in dokuduğu halılarından biri Yenikapı'daki '4. Geleneksel Malatya Tanıtım Günleri'nde sergiye çıktı. Halının ederi, halıcılık yapan Bülent Çakırhan'a müşterisi yıkamaya götürünce ortaya çıktı. Halının ederinin 150 bin dolar olduğunu dile getiren Çakırhan, "Bu halıyı müşterimiz gönderdi. Halı geldiğinde 2 taneydi. Ben gördüğümde şok oldum. Çünkü bu halıları genelde müzelerde görebiliriz." dedi.
Kumkapı halılarının ün salmış ustaları, Agop Kapucuyan'dan Zareh Penyamin'e, kadar önemli halı ustalarının yaptığı ender örneklerden dünyada sadece 60 adet bulunuyor.
Halılardan birisi 30 senedir halıcılıkla uğraşan Bülent Çakırhan'ın ayağına geldi.
Müşterisinin yurtdışından 35 yıl önce satın aldığı halı yıkatılmak için Çakırhan'a götürüldü.
Halıyı görünce hayrete düştüğünü dile getiren Çakırhan hemen satın almak için teklifte bulunduğunu söyledi.
110 YAŞINDA
Halıyı satın aldıktan sonra ilk işi elle yıkamak oldu. Yıkadıktan sonra halının değeri daha çok arttı çünkü üzerindeki figür ve desenler daha çok belirginleşti. Üzerinde 4 ayet bulunan halı Zareh Penyamin tarafından yapıldı.
Agop Kapucuyan'ın çırağı olan Penyamin ustasına teşekkür mahiyetinde halının sol alt köşesine de "Agop" yazdığı da görüldü.
21-24 Ekim 2021 tarihleri arasında Yenikapı'da düzenlenen '4. Geleneksel Malatya Tanıtım Günleri'nde sergilenen halı yaklaşık 110 yaşında. Bir diğer eşi Topkapı Sarayı'nda bulunan halının piyasa değeri ise yaklaşık 150 bin dolar.
Halıcılık ile uğraşan Bülent Çakırhan, halının değeri hakkında bilgi verdi.
"HEMEN SATIN ALDIM"
Halıyı kendisine müşterisinin getirdiğini belirten Çakırhan, "Genelde eski halıların yıkama ve tadilat işlerini yapıyoruz. Bu halıyı da bize müşterimiz gönderdi. Halı geldiğinde 2 taneydi ben gördüğümde şok oldum çünkü bu halıları genelde müzelerde görebiliriz. Hemen halının sahibini aradım hikayesini öğrendim. Sahibi de halının değerinin bilincindeydi. Halıyı yıkadık ve satmayı düşünür müsünüz diye teklifte bulunduk ve kabul etti halıyı satın aldık" dedi.
"AVRUPA'DA 200 BİN DOLAR ARASINDA SATILIYOR"
Çakırhan şöyle devam etti:
"Bu halı Kumkapı ipek halısı. Kumkapı ipek halısı genelde 1800 ila 1940 yılları arasında yapılır. Genelde Ermeni ustalar bu halıları işliyor. Sultan Abdülmecid, halıya çok meraklı bir padişah. Abdülmecid Feshane'de Ermeni ustalara tezgahlar kurdurtuyor ve burada saray için halılar yaptırıyor. Dünyada en iyi halı sanatıyla ünlü olan kişilerden biri Zareh Penyamin olarak biliniyor. Penyamin, Agop Kapucuyan'ın çırağı ancak ustasından daha iyi işler çıkartmış dünyaca halıları biliniyor. Penyamin yıllarca saray için halılar dokuyor. Osmanlı'dan sonra Penyamin artık kendisi için halı dokuyor ve piyasaya sürüyor. Toplam dokuduğu 60 halı olduğu söyleniyor. Her halıda farklı desenler figürler kullanıyor. Bu halı çok kıymetli ve çok nadir. Hayatım boyunca bir daha göremeyeceğim bir halı. Avrupa'da mezatlarda bu halının fiyatı 150 bin dolar ila 200 bin dolar arasında değişiyor. Bu halı da o fiyatları görür gibi geliyor"
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