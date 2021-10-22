Polis otosunu kurşunlamış gibi video çekti: Sizce ben mermi patlattığım memur aracını

İzmir'in Menemen ilçesinde, göçük sebebiyle sanayiye tamire götürülen emniyet aracının videosunu çekerek sosyal medya hesabı üzerinden, "Sizce ben mermi patlattığım memur aracını bizim tamirhanede haberim yokmuş gibi tamir etmiş miyimdir? Karşımdaki babam da olsa ezerim" ifadeleriyle paylaşım yapan zanlı, emniyet güçleri tarafından gözaltına alındı.

Görüntülerin sosyal medyada ardından Giresun'da yaşayan bir şahıs durumu polise ihbar etti.

ADRESİ BULUNDU

Giresun Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışma sonucu paylaşımı yapan kişinin Menemen'de ikamet ettiği belirlendi.

YAKALANDI

Menemen İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheli M.S'yi (22) Şair Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nde yakaladı.

Gözaltına alınan şüphelinin evinde yapılan aramada paylaşımlarında yer verdiği pompalı tüfek de ele geçirildi.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, "Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni, Devletin Kurum ve Organlarını Aşağılama" suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.