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Son dakika: Akdeniz’de korkutan deprem

YAŞAM
Giriş Tarihi: 22.10.2021 Güncelleme Tarihi: 22.10.2021
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Son dakika: Akdeniz’de korkutan deprem

Son dakika... AFAD verilerine göre; Akdeniz’de 3,9 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği 24.90 km olarak ölçüldü.

SON DAKİKA: Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre; Akdeniz'de 3,9 şiddetinde bir deprem meydana geldi.

Depremin derinliği 24.90 km olarak ölçüldü.

DEPREMİN HARİTASI

2021 SON DEPREMLER

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