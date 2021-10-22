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Son dakika: Muğla Bodrum'da hissedilen 3,8'lik deprem

YAŞAM
Giriş Tarihi: 22.10.2021 Güncelleme Tarihi: 23.10.2021
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Son dakika: Muğla Bodrum’da hissedilen 3,8’lik deprem

AFAD'dan yapılan son dakika açıklamasına göre; Ege Denizi'nde saat 23:03'te Muğla'nın Bodrum ilçesinde hissedilen 3.8'lik deprem meydana geldi.

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre; Ege Denizi'nde saat 23:03'te Muğla'nın Bodrum ilçesinde hissedilen 3.8'lik deprem meydana geldi.

Depremin derinliği 35.50 km olarak kayıtlara geçti.

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