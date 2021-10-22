Son dakika: Muğla Bodrum'da hissedilen 3,8'lik deprem
AFAD'dan yapılan son dakika açıklamasına göre; Ege Denizi'nde saat 23:03'te Muğla'nın Bodrum ilçesinde hissedilen 3.8'lik deprem meydana geldi.
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