Son dakika: Ege Denizi’nde deprem | 22 Ekim AFAD son depremler

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 13.11'de merkez üssü Didim açıkları olan 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Deniz yüzeyinin yaklaşık 7,04 kilometre derinliğindeki depremin merkez üssünün Aydın'ın Didim ilçesine 265,93 kilometre mesafede olduğu belirlendi.

SON DEPREMLER

2021.10.22 13:25:22 35.2645 27.7347 11.7 -.- 3.7 4.1 AKDENIZ İlksel

2021.10.22 13:11:30 35.1447 25.2033 7.6 -.- 4.3 4.4 GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel

2021.10.22 12:27:11 37.4213 30.3573 5.4 -.- 2.1 -.- KESTEL-BUCAK (BURDUR) İlksel

2021.10.22 12:25:49 35.2933 25.3055 7.5 -.- 2.3 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel

2021.10.22 12:22:21 35.2745 25.2407 5.6 -.- 1.6 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel

2021.10.22 12:17:35 37.7048 26.8092 9.6 -.- 2.3 -.- SISAM ADASI (EGE DENIZI) İlksel

2021.10.22 12:05:33 39.9303 40.7987 5.2 -.- 1.6 -.- CAYKOY-ASKALE (ERZURUM) İlksel

2021.10.22 11:58:28 38.3072 38.1977 27.2 -.- 1.7 -.- IKIZCE-YESILYURT (MALATYA) İlksel

2021.10.22 11:51:01 36.2478 33.7183 0.0 -.- 1.5 -.- AKDERE-SILIFKE (MERSIN) İlksel

2021.10.22 11:19:17 37.7952 26.8210 15.1 -.- 1.6 -.- SISAM ADASI (EGE DENIZI) İlksel

2021.10.22 10:22:43 35.3035 27.8490 6.3 -.- 2.5 -.- AKDENIZ İlksel

2021.10.22 09:20:07 40.0515 27.8712 0.0 -.- 1.8 -.- HACIYAKUP-MANYAS (BALIKESIR) İlksel

2021.10.22 09:19:27 39.9773 27.8563 0.0 -.- 2.2 -.- KOCOGLU-MANYAS (BALIKESIR) İlksel

2021.10.22 09:19:13 40.0447 27.8675 0.0 -.- 2.3 -.- HACIYAKUP-MANYAS (BALIKESIR) İlksel

2021.10.22 08:41:33 35.1775 25.2115 5.2 -.- 1.5 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel

2021.10.22 08:19:52 37.6427 26.7990 11.0 -.- 2.0 -.- EGE DENIZI İlksel

2021.10.22 08:17:05 36.7847 27.8312 13.2 -.- 1.5 -.- EMECIK-DATCA (MUGLA) İlksel