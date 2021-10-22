Cuma hutbesi 22 Ekim 2021! Bu haftaki Cuma hutbesi konusu nedir? Diyanet Cuma hutbesi tam metni...

Cuma hutbesi konusu nedir? Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 22 Ekim tarihli Cuma hutbesi yayınlandı. "Onun Bize Mirası, Eşsiz Vefası" başlıklı Cuma hutbesinde, "Vefalı olmak imandandır ve müminin şanındandır. O halde, bugün bize düşen, ümmeti olmakla şeref bulduğumuz Sevgili Peygamberimiz gibi vefalı olmaktır." ifadelerine yer veridli. İşte 22 Ekim 2021 Cuma hutbesi...

CUMA HUTBESİ (22 EKİM 2021)

ONUN BİZE MİRASI, EŞSİZ VEFASI

Muhterem Müslümanlar!

Bir Mevlid-i Nebi Gecesini daha geride bıraktık. Mevlid-i Nebi'yi içine alan haftayı ise bu yıl "Peygamberimiz ve Vefa Toplumu" temasıyla idrak etmeye devam ediyoruz. Geliniz, bugünkü hutbemizde âlemlere rahmet olarak gönderilen Sevgili Peygamberimizin hayatından vefa örneklerini yeniden hatırlayalım.