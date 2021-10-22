13 yaşındaki Ceren’in yürek yakan ölümü! Sunum yaptıktan sonra beyin kanaması geçirdi

Sosyal medyada Ceren'in ölüm haberi nedeniyle çok sayıda kişi üzüntüsünü dile getiren mesajlar paylaştı. Mesajlarda herkes, Ceren'in başarılı, örnek bir öğrenci ve sporcu karakterine vurgu yaptı. Dede Remzi Baktemur, "Torunum ders aralarında bile arkadaşlarına dersleri için yardımcı olan, melek gibi bir kızdı" diye konuştu.

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