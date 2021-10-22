13 yaşındaki Ceren’in yürek yakan ölümü! Sunum yaptıktan sonra beyin kanaması geçirdi
İstanbul'da ortaokul öğrencisi 13 yaşındaki Bengi Ceren Akıllı, İngilizce dersinde sunumunu yaptıktan sonra beyin kanaması geçirdi. Tuzla Yelken Kulübü sporcusu küçük kız, hastanede üç günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Ceren’in acılı ailesinin sözleri ise yürek yaktı.
Ataşehir Emlak Konut Ortaokulu öğrencisi Bengi Ceren Akıllı (13), pazartesi günü İngilizce dersinde sunum yaptı. Sunum bittikten sonra "Başım ağrıyor, revire gidebilir miyim" diyerek öğretmeninden izin alan küçük kız, revire giderken annesini de arayıp, "Anne başım çok kötü ağrıyor. Gelip beni alabilir misin?" dedi. Hemşirenin yanında aniden ağzından köpükler çıkan ve kusmaya başlayan Ceren yere yığıldı.
3 GÜN YAŞAM MÜCADELESİ VERDİ
Kalbi duran talihsiz yavrunun kalbi çalıştırıldı. Ambulansla özel bir hastaneye kaldırılan Ceren'in 'çok nadir görülen' bir beyin kanaması geçirdiği ortaya çıktı. 'Beyin anevrizması' teşhisiyle Yoğun Bakım Ünitesi'ne alınan Bengi Ceren, 3 gün süren ölüm kalım savaşına yenik düştü.
ORGANLARINI BAĞIŞLADI
Beyin ölümü gerçekleşen Ceren'in ailesi, örnek bir şekilde, vakit kaybetmeden tüm organları bağışlama kararı aldı. Doktorlar, Ceren'in karaciğer ve böbreklerini aldı. Organların İstanbul'daki 3 hastaya nakledileceği bilgisine ulaşıldı.
Ceren'in ani ölümü, ailesinin yanı sıra okulunu ve sporcusu olduğu Tuzla Yelken Kulübü'nü yasa boğdu. Ceren'in ani kaybının ardından okulu başsağlığı mesajı yayımladı. Mesajda, "7-J sınıfımızdan sevilen, başarılı öğrencimiz Bengi Ceren Akıllı, 18 Ekim Pazartesi günü okulumuzda ani gelişen sağlık problemi nedeniyle hastanede tedavi görmekteyken 20 Ekim Çarşamba günü yaşam mücadelesini kaybetmiştir.
Ailesi başta olmak üzere, sınıf arkadaşlarına, öğretmenlerimize ve EKO ailemiz, tüm sevenlerine sabırlar dileriz. Başımız sağ olsun." denildi.
"KALP KRİZİ SANMIŞLAR"
Ceren'in dedesi Remzi Baktemur ise, "Her şey 5 dakika içinde gerçekleşiyor. Sınıfta sunum yaptıktan sonra, "Başım ağrıyor, revire gidebilir miyim" deyip izin alıyor.
Revire giderken de annesini arıyor. Hemşirenin yanında bir anda ağzından köpük gelmiş ve kusmaya başlamış. Kalbi durmuş. Hemşire ilk müdahaleye yaptıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırılmış. Önce kalp krizi sanmışlar.
"ONLARIN YAVRULARI KURTULSUN"
Ender görülen bir şekilde beyin kanaması geçirdiğini söylediler. Anne ve babası, beyin ölümü gerçekleşince, "Kızımız başkalarında hayat bulsun. Onların yavruları kurtulsun" diyerek organlarını bağışlama kararı aldı." dedi.
Sosyal medyada Ceren'in ölüm haberi nedeniyle çok sayıda kişi üzüntüsünü dile getiren mesajlar paylaştı. Mesajlarda herkes, Ceren'in başarılı, örnek bir öğrenci ve sporcu karakterine vurgu yaptı. Dede Remzi Baktemur, "Torunum ders aralarında bile arkadaşlarına dersleri için yardımcı olan, melek gibi bir kızdı" diye konuştu.
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