Parçaları foseptik çukurunda bulunan cesetle ilgili kan donduran ayrıntılar

Bunu yapmam sabahı buldu. Daha sonra cesedi banyoya sürükledim. Naylon poşetlere parçaları koydum. Koli bandı ile sıkıştırdım" diye konuştu. İkinci gün cesedin kol ve bacak kısmını taksi ile götürüp annesinin Döşemealtı ilçesindeki evinin foseptik çukuruna attığını da kaydeden Yılmaz, "Ertesi gün büyük ceset parçasını asit ile yok etmeye karar verdim. Sanayiye giderek asit almak istedim. Ancak o saatte eski sanayideki esnaf kapalıydı. Bu esnada bir konteyner gördüm, ceset parçasını buraya attım" dedi.