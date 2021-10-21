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Parçaları foseptik çukurunda bulunan cesetle ilgili kan donduran ayrıntılar

YAŞAM
Giriş Tarihi: 21.10.2021 Güncelleme Tarihi: 21.10.2021
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Parçaları foseptik çukurunda bulunan cesetle ilgili kan donduran ayrıntılar

Son dakika: Antalya’da, 1.5 senedir kayıp olan, foseptik çukurunda kolu ve bacakları bulunan Süleyman Eken cinayetinde ikinci duruşma yapıldı. Zanlı Oktay Yılmaz “Kol ve bacaklarını testereyle kesip attım” dedi.

Son dakika haberlerine göre Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde 1.5 senedir bulunamayan 55 yaşındaki Süleyman Eken'in cesedinin parçaları, bir evin bahçesindeki foseptik çukurunda bulundu.

Olaya ilişkin Eken'in en son görüştüğü 51 yaşındaki kadın kuaförü Oktay Yılmaz ile 46 yaşındaki kardeşi Mehmet Yılmaz tutuklanmıştı.

CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

Ceset bulma köpeği Melo ile yapılan aramada ormana atıldığı iddia edilen Eken'e ait gövde ve başı bulunamadı. 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki 2. duruşmaya SEGBİS üzerinden bağlanan Oktay Yılmaz, ilk kez cinayeti itiraf etti.

"CİNSEL ORGANINI KESMİŞİM"

Süleyman Eken'den 2 bin lira faiz ile borç aldığını, ödeme günü gelince kendisine 500 lirasının olduğunu, geri kalan bin 500 lirayı bulamadığını söylediğini anlatan Yılmaz, "Akşam ofisime geldi. Parayı tamamlayamadığımı söyledim. Bana küfür etti. Sonra silahını çekti.

Bu sırada silahlı elini tuttum. Silah patladı. Süleyman Eken düştü. Sonra nasıl yaptığımı hatırlamıyorum. Eken'in cinsel organını kesmişim" dedi.

"TESTERE İLE KOL VE BACAKLARINI AYIRDIM"

Oktay Yılmaz daha sonra bara gidip alkol aldıktan sonra gece ofise geri geldiğini ifade ederek "Süleyman'ın cesedini bıçakla kesmeye çalıştım. Olmayınca ağaç testere ile kol ve bacaklarını ayırdım.

Bunu yapmam sabahı buldu. Daha sonra cesedi banyoya sürükledim. Naylon poşetlere parçaları koydum. Koli bandı ile sıkıştırdım" diye konuştu. İkinci gün cesedin kol ve bacak kısmını taksi ile götürüp annesinin Döşemealtı ilçesindeki evinin foseptik çukuruna attığını da kaydeden Yılmaz, "Ertesi gün büyük ceset parçasını asit ile yok etmeye karar verdim. Sanayiye giderek asit almak istedim. Ancak o saatte eski sanayideki esnaf kapalıydı. Bu esnada bir konteyner gördüm, ceset parçasını buraya attım" dedi.

KARAR ÇIKTI

Diğer tutuklu sanık Mehmet Yılmaz ise kardeşinin işlediği cinayetten haberinin olmadığını ve ceset taşıma işinde bulunmadığını söyledi. Tanık ifadelerinin ardından duruşma ileri bir tarihe ertelendi. Yılmaz kardeşlerin tutukluluk halinin devamına karar verildi.

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