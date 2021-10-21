İstanbul’da her sabah değişmeyen tablo! İşte İstanbul trafiğinde son durum

Kentte D-100 kara yolu ve TEM otoyolunun bazı noktalarında, arterler ve caddelerde trafik yavaş seyrediyor. İş yerine gitmeye çalışan vatandaşlar ile öğrenciler, toplu taşıma araçları ve duraklarda yoğunluk oluşturuyor.

Bazı vatandaşlar uzun süre otobüs duraklarında toplu taşıma aracı beklemek zorunda kalırken Mecidiyeköy, Cevizlibağ ve Zeytinburnu duraklarında metrobüs ile metro aktarma noktalarında yoğunluk gözleniyor.