Manisa’dan şoke eden haber! 10 aylık bebeğin ensesinden 14 santimetrelik tümör çıkarıldı

Çok büyük bir kitle, literatürde az görünen bir vaka olması nedeniyle ilginç olduğunu düşünüyoruz. Patoloji sonuçlarına göre, bundan sonraki tedavi protokolüne yönlendireceğiz. Zor bir ameliyat. Çocuğun anatomik yapısının normal insandan çok daha küçük olması nedeniyle zordu. Bu yaşta bebeklerin anesteziye tepkileri ve anestezi sırasında bozulmaları çok kolay olur. Aynı zamanda erişkin bir insan 500 cc kan kaybetse hemodinamisi devam edebilir. Çocuklarda 10-15 cc kan kaybı bile tolere edilemez çoğu zaman. O nedenle zor bir ameliyattı. Bu yaş grubunda bu kadar büyük bir tümörü çıkarmak kolay değil" şeklinde konuştu.