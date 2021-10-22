Aydın’da korku dolu anlar! Otobüs istinat duvarında asılı kaldı

Otobüs ise istinat duvarı üzerinde asılı kaldı. Kaza sırasında kaldırımda kimsenin bulunmaması olası bir can kaybını önledi. Kazada yaralanan olmazken, otobüs, otomobil ve motosiklette büyük hasar meydana geldi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.