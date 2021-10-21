Aksaray’da pes dedirten olay! Kendi alkol testini kendi yaptı: Alkollüyüm o zaman
Aksaray’da uçurumdan sulama kanalına düşen ve burnu bile kanamadan kurtulan alkollü sürücü polis ekiplerinin alkol kontrolüne itiraz ederken, "Kazada ölmediğime pişmanım" dedi. Kendi alkol testini kendi yapmak isteyen sürücü, kendi yaptığı testte 1.69 promil alkollü çıkınca polis ekiplerine bakıp, "Ben alkollüyüm o zaman" dedi.
Kaza, Aksaray-Gülağaç ilçesi yolu Kireçlik mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Gülağaç ilçesi istikametinden Aksaray'a gelen Fatih B. (35) idaresindeki otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 15 metre yükseklikteki uçurumdan boş sulama kanalına düştü. Sürücü kazayı burnu bile kanamadan atlatırken diğer araç sürücüleri tarafından 112 Acil Çağrı Merkezine haber verildi. İhbar üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi.
"VALLA ÖLMEDİĞİME PİŞMANIM"
Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri kazayı burnu bile kanamadan atlatan araç sürücüsü Fatih B.'ye (35) alkol testi yapmak istedi. Bir türlü alkol metreye üflemeyi kabul etmeyen sürücü alkollü olmadığını belirterek, "Böyle bir şey yok. Valla ölmediğime pişmanım. Ya şuradan uçuyorum ben ölmüyorum. Ben bunu anlamadım" dedi.
KENDİ TESTİNİ KENDİ YAPTI, "BEN ALKOLLÜYÜM O ZAMAN" DEDİ
Polis ekiplerince sakinleştirilmeye çalışılan alkollü sürücü daha sonra, "Benim alkol testimi bu makine değil de ben yapayım mı?" dedi. Şahsı güçlükle ikna eden polis memurları şahsın bu talebini geri çevirmedi ve "Al sen kendin üfle" diyerek alkol metreyi sürücüye verdi. Polis memurlarıyla birlikte alkol metreye bakan sürücü, "1.69 oldu. Ben alkollüyüm o zaman" dedi.
"KUSURA BAKMAYIN BEN TERBİYESİZ BİR ADAMIM"
Testin ardından kendisinden kimlik ve ehliyet isteyen polis memurlarına bu kez de kimlik vermek istemeyen sürücü yine polis memurlarına zor anlar yaşattı. Küfürler ederek, karısının gelmesini isteyen alkollü sürücü, "Buraya benim karım gelmeden kimseye kimlik vermem. Benim karım gelecek, kocası öldü bilsin" dedi. Kendisi için olay yerine gelen kadın sağlık çalışanını gören alkollü sürücü, "Kusura bakmayın, çok terbiyesizlik yapıyorum. Ben terbiyesiz bir adamım" diyerek özür diledi.
Güçlükle sakinleştirilen sürücü ambulansa bindirilerek Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine götürüldü. Sürücü yapılan sağlık kontrolünün ardından ifadesi alınmak üzere Aksaray Polis Merkezi Amirliğine götürülürken, alkollü araç kullanmaktan bin 228 TL para cezası kesilerek ehliyetine 2 yıl süreyle el konuldu.
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