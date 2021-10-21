Aksaray’da pes dedirten olay! Kendi alkol testini kendi yaptı: Alkollüyüm o zaman

KENDİ TESTİNİ KENDİ YAPTI, "BEN ALKOLLÜYÜM O ZAMAN" DEDİ

Polis ekiplerince sakinleştirilmeye çalışılan alkollü sürücü daha sonra, "Benim alkol testimi bu makine değil de ben yapayım mı?" dedi. Şahsı güçlükle ikna eden polis memurları şahsın bu talebini geri çevirmedi ve "Al sen kendin üfle" diyerek alkol metreyi sürücüye verdi. Polis memurlarıyla birlikte alkol metreye bakan sürücü, "1.69 oldu. Ben alkollüyüm o zaman" dedi.