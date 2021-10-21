Cadılar Bayramı ne zaman? 2021 Cadılar Bayramı hangi gün? Cadılar Bayramı neden kutlanıyor? Batı ülkelerinde kutlanan Cadılar Bayramı, birçok yabancı filmde de sık sık karşımıza çıkmaktadır. Cadılar Bayramı bir pagan festivali olarak ilk kez İngiltere'de İrlandalılar, İskoçlar ve Galliler tarafından kutlanmaya başlanmıştır. Bir popüler kültür ürünü olarak bilinen 2021 Cadılar Bayramı ne zaman?