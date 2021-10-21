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Cadılar Bayramı ne zaman? 2021 Cadılar Bayramı hangi gün? Cadılar Bayramı neden kutlanıyor?

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Giriş Tarihi: 21.10.2021
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Cadılar Bayramı ne zaman? 2021 Cadılar Bayramı hangi gün? Cadılar Bayramı neden kutlanıyor?

ABD’de her yıl düzenli olarak kutlanan Cadılar Bayramı ne zaman? 2021 Cadılar Bayramı hangi gün? Cadılar Bayramı neden kutlanıyor? Kökleri Pagan döneme ve sonrasında ilk Hristiyan uygulamalarına kadar giden Cadılar Bayramı, Batı ülkelerinde kutlanan bir bayramdır. Cadılar Bayramı’nın sembolü gülen bir bal kabağı oluyor. Peki; 2021 Cadılar Bayramı ne zaman?

Cadılar Bayramı ne zaman? 2021 Cadılar Bayramı hangi gün? Cadılar Bayramı neden kutlanıyor? Batı ülkelerinde kutlanan Cadılar Bayramı, birçok yabancı filmde de sık sık karşımıza çıkmaktadır. Cadılar Bayramı bir pagan festivali olarak ilk kez İngiltere'de İrlandalılar, İskoçlar ve Galliler tarafından kutlanmaya başlanmıştır. Bir popüler kültür ürünü olarak bilinen 2021 Cadılar Bayramı ne zaman?

CADILAR BAYRAMI NE ZAMAN?

Başlangıç yılı tam olarak bilinmese de kutlamaların yapıldığı 31 Ekim tarihi günümüze kadar hiç değişmeden gelmeyi başarmıştır.

CADILAR BAYRAMI NEDİR?

Pagan ve sonrasında Hristiyan geleneği haline gelen Cadılar Bayramı'nın başlangıcı, Samhain olarak bilinen Kelt Festivalidir.

31 Ekim, hasat mevsiminin bittiği gün olarak bilinir ve tek geçim kaynağı toprak olan dönem insanları için yaşamaya devam edebilecek olmanın garantisi gibidir.

CADILAR BAYRAMI NEDEN KUTLANIYOR?

Genellikle çocukların çeşitli korkunç kostümler giyerek, bulunduğu köyün, mahallenin ya da kasabanın evlerini kapı kapı gezerek şeker, meyve ve çeşitli hediyeler aldığı bayramdır.

Cadılar Bayramı bir pagan festivali olarak ilk kez İngiltere'de İrlandalılar, İskoçlar ve Galliler tarafından kutlanmaya başlandı.

19'uncu yüzyılın sonunda bu gelenek Kuzey Amerika'ya göçenler tarafından devam ettirildi.

Batı dünyası 20'nci yüzyılda Cadılar Bayramı'nı, bir Amerikan popüler kültürü olarak tanıdı.

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