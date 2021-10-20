Sakarya’da ilginç olay: Ayağına kıymık battı 1 ay sonra hayatını kaybetti
YAŞAM DHA
Sakarya Akyazı’da, ayağına kıymık batmasının ardından enfeksiyon kapan 57 yaşındaki Hüseyin Kobyaoğlu, rahatsızlanınca hastaneye başvurdu. Kobyaoğlu, tedavi olduğu hastanede hayatını kaybetti.
Sakarya'nın Akyazı ilçesinde Cumhuriyet Mahallesi'nde ikamet eden Hüseyin Kobyaoğlu'nun ayağına, hemen hemen bir ay önce bahçede kıymık battı. Hüseyin Kobyaoğlu bir müddet sonra kötüleşince hastaneye kaldırıldı.
ENFEKSİYON KAPTI
Kobyaoğlu'nun vücudunda enfeksiyon oluştuğu belirlendi. Kobyaoğlu, Yalova'da bulunan bir hastaneye sevk edilerek, yoğun bakımda tedaviye alındı. Kobyaoğlu dün akşam saatlerinde yaşamını yitirdi.