Manisa’da tuhaf olay: Aracın yolu kapatmasına sinirlenip forkliftle kaldırıp kenara bıraktı
Manisa Saruhanlı’da hatalı park nedeniyle yolu trafiğe kapatan araç, forklift operatörü tarafından kaldırılıp yolun kenarına çekildi. Görenlerin şaşkınlıkla izlediği olay cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.
Olay, Manisa Saruhanlı'da bulunan Küçük Sanayi Sitesinde meydana geldi. Sabah trafiğin arttığı saatlerde hatalı bir şekilde park edilen bir araç, trafik akışına ve sanayi esnafının çalışmasına engel oldu.
ESNAFIN RİCASINI KIRMADI
O sırada sanayi sitesinde iş yapan forklift operatörü Ahmet Ürkmez, duruma müdahale etti. Esnafların da ricasını kırmayan Ürkmez, forklift ile aracı bulunduğu yerden çekerek yolun kenarına park etti.
'SIK SIK BU DURUMLA KARŞILAŞIYORUZ'
Öte yandan cep telefonu kamerasıyla kaydedilen olay ilginç görüntülere sahne oldu.
Böyle durumlarla sık sık karşılaşıldığını belirten forklift operatörü Ürkmez, "Bir kardeşimizin forklifte ihtiyacı varmış. Bir aracın yolu kapattığını gördüm. Trafik de tıkandı. Polise ulaşıp beklemektense herkes mesaide yol da kalabalıktı, ben de yolu açmak amacıyla alıp kenara çektim. Vatandaşlara bir ücret talep etmeden yardımcı olmaya çalışıyoruz. Haftada iki kere üç kere böyle durumlarla karşılaşabiliyoruz" dedi.
'ÜCRETSİZ TRAFİĞE AÇIYORUZ'
Araca hasar vermediğini krikonun kaldırdığı yerden müdahale ettiğini söyleyen Ürkmez, "Araçta kesinlikle maddi hasar olmaz. Çünkü krikonun vurduğu yerlerden giriyoruz. O şekilde zarar vermeden yerden 10 santimetre keserek kaldırım kenarına park ediyoruz. Amacımız burada trafiğin yoğun olduğu saatlerde duyarsız vatandaşların araçlarını yolun ortasına koyup gitmelerinden dolayı biz de hiçbir ücret talep etmeden yolu trafiğe açıyoruz" diye konuştu.
"HASTA OLABİLİR AMBULANS GEÇEBİLİR"
Hatalı parklanma yapan vatandaşlara da çağrıda bulunan Ürkmez, "Vatandaşlar duyarsız olmasınlar. İnsanların hastası olabilir, ambulans geçebilir. Gelişi güzel park etmeyelim. Hepimizin çoluğu çocuğu olabilir, hastası olabilir, hastaneye gitmesi gerekebilir. Yol kapalı olduğu sırada böyle problemler yaşanabiliyor. Biz de böylesi karşılaştığımız durumlarda herhangi bir ücret talep etmeden vatandaşlarımıza yardımcı olmaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.
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