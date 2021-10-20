Manisa’da tuhaf olay: Aracın yolu kapatmasına sinirlenip forkliftle kaldırıp kenara bıraktı

'ÜCRETSİZ TRAFİĞE AÇIYORUZ'

Araca hasar vermediğini krikonun kaldırdığı yerden müdahale ettiğini söyleyen Ürkmez, "Araçta kesinlikle maddi hasar olmaz. Çünkü krikonun vurduğu yerlerden giriyoruz. O şekilde zarar vermeden yerden 10 santimetre keserek kaldırım kenarına park ediyoruz. Amacımız burada trafiğin yoğun olduğu saatlerde duyarsız vatandaşların araçlarını yolun ortasına koyup gitmelerinden dolayı biz de hiçbir ücret talep etmeden yolu trafiğe açıyoruz" diye konuştu.



"HASTA OLABİLİR AMBULANS GEÇEBİLİR"

Hatalı parklanma yapan vatandaşlara da çağrıda bulunan Ürkmez, "Vatandaşlar duyarsız olmasınlar. İnsanların hastası olabilir, ambulans geçebilir. Gelişi güzel park etmeyelim. Hepimizin çoluğu çocuğu olabilir, hastası olabilir, hastaneye gitmesi gerekebilir. Yol kapalı olduğu sırada böyle problemler yaşanabiliyor. Biz de böylesi karşılaştığımız durumlarda herhangi bir ücret talep etmeden vatandaşlarımıza yardımcı olmaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.