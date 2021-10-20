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Osmaniye'de geri dönüşüm fabrikasında yangın

YAŞAM
Giriş Tarihi: 20.10.2021
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Osmaniye’de geri dönüşüm fabrikasında yangın

Osmaniye'nin Toprakkale ilçesinde faaliyet gösteren geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın yaklaşık 5 saatte kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları devam ediyor.

Osmaniye-Adana D-400 karayolu üzerinde bulunan geri dönüşüm fabrikasında saat 04.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Depo kısmında çıkan ve kısa sürede büyüyen yangın için çevre illerden de takviye itfaiye ekibi sevk edildi.

Ekiplerin çalışmaları sonucu yangın saat 09.00 sıralarında kontrol altında alındı. Soğutma çalışmaları devam ediyor.



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