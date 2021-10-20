Freni boşalan kamyonu tutarak durdurmaya çalıştı ayakları ezildi
İstanbul’un Bağcılar ilçesinde park edilen kamyon, freni boşalınca yokuş aşağı kaymaya başladı. Kamyonun peşinden koşup tutarak durdurmak isteyen şahsın ayakları ezilirken, şoför kabinindeki iki çocuk ise kazayı yarasız atlattı. Kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Kaza, geçen gün saat 14.45 sularında Bağcılar Bağlar Mahallesi'nde yaşandı.
KOŞUP TUTMAYA ÇALIŞTI
Şoför, iplik yüklü kamyonu tekstil fabrikasına getirdiği ürünleri indirmek üzere park etti.
Şoför kamyondan inerken, iplikler fabrikaya taşınmaya başladı. O sırada, park halindeki kamyonun iddiaya göre freni boşaldı. Şoför yokuş aşağı kayan kamyonun peşinden koşup tutarak durdurmaya çalıştı.
BAŞKA KAMYONA ÇARPARAK DURABİLDİ
Park halindeki hafif ticari aracı da önüne katarak sürükleyen kamyon, yol kenarındaki başka bir kamyona daha çarparak durabildi. Kamyonu durdurmaya çalışan şoförün ayakları ezildi.
2 ÇOCUK KAMYONDAYDI
Şoförün çocukları olduğu öğrenilen ve olay anında şoför kabininde olan 8 ve 10 yaşlarındaki iki çocuk kazayı yara almadan atlattı. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri, yaralı şoföre ilk müdahaleyi yaptıktan sonra tedavisi için ambulansla hastaneye götürdü. Faciadan dönülen kaza güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
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