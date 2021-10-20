Freni boşalan kamyonu tutarak durdurmaya çalıştı ayakları ezildi

2 ÇOCUK KAMYONDAYDI

Şoförün çocukları olduğu öğrenilen ve olay anında şoför kabininde olan 8 ve 10 yaşlarındaki iki çocuk kazayı yara almadan atlattı. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri, yaralı şoföre ilk müdahaleyi yaptıktan sonra tedavisi için ambulansla hastaneye götürdü. Faciadan dönülen kaza güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.