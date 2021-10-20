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Dişçi faciası! Hollywood diye gitti alay konusu oldu

YAŞAM Sabah
Giriş Tarihi: 20.10.2021 Güncelleme Tarihi: 20.10.2021
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Dişçi faciası! Hollywood diye gitti alay konusu oldu

İş insanı M.Z.A., dişlerini yaptırmak için gittiği klinikte "Hollywood dişi yapalım" diyen doktorların yanlış tedavisi sonucunda hayatı karardı. M.Z.A., hem savcılığa suç duyurusunda bulundu, hem de tazminat davası açtı. Etrafındakilerin sürekli dişlerine bakıp sorular sorduğunu ve alay konusu olduğunu anlattı.

İş insanı M.Z.A. diş rahatsızlıklarının tedavi edilmesi için pek çok şubesi bulunan özel bir diş kliniğinin İstanbul'un Kartal ilçesindeki şubesine gitti. Doktorlar dişlerinde şekil bozukluğu da olduğunu söyleyip onun için de "Hollywood dişi yapalım dedi" ve 43 bin 500 TL'ye anlaşma yapıldı. Fakat M.Z.A. anlaşmayı bin pişman oldu.

YANLIŞ MÜDAHALE BURNUNDA ŞEKİL BOZUKLUĞU OLDU

İddiaya göre M.Z.A.'nın şikayetleri için ameliyat işlemi uygulayan doktorlar iş insanının sorunlarını gidermek bir yana dişlerini eski halinden daha da kötü yaptı. Burnunda da şekil bozukluğu oluşturdu. Şikayetini dile getiren M.Z.A.'ya doktorlar hatalı işlem yaptıklarını ancak ek ödeme yapılması gerekeceği nedeniyle düzeltemeyeceklerini söylediler. Farklı dişçilerin de kapısını çalan talihsiz adama başka doktorlar da işleminin hatalı yapıldığını söyledi. Müdahale edilmezse yeni sorunlar doğuracağını ekledi.

ADLİYENİN YOLUNU TUTTU

Duydukları karşısında şoke olan M.Z.A. operasyonu yapan doktorların kapısını yeniden çaldı. Bu kez ameliyatın hatasız yapıldığı, iyileşmenin uzun sürdüğü yanıtını aldı. Doktorların kendisini oyaladığını anlayan M.Z.A. avukatı Berk Bahadır aracılığı ile adliyenin yolunu tuttu. Hem suç duyurusunda bulundu, hem de tazminat davası açtı.

3 DOKTORDAN ŞİKAYETÇİ

Hatalı ameliyat neticesinde maddi manevi zarara uğradığını söyleyen M.Z.A., insanların sürekli dişlerine bakıp sorular sorduğunu ve kendini çirkin hissettiğini belirtti. Konuşmada ve gülmede zorluk yaşadığını anlatan mağdur adam, dişlerinin kötü göründüğünü dahası diş eti ile dişlerinin arasında açıklık olması nedeniyle mikrop kapma riskinin olduğunu kaydetti. Hayatının oldukça zorlaştığını belirten iş insanı, implant, diş eti ve diş kaplama ameliyatını yapan 3 doktorun "yaralama" ve "görevi kötüye kullanma" suçundan cezalandırılmasını istedi.

"ÇEVREMİN ALAY KONUSU OLDUM"

Savcılık doktorlar hakkında soruşturma başlatırken mahkemenin de kapısını çalan M.Z.A., diş sorunları için gittiği klinikte kendisine damağında kist ve erime olduğu, damak tutmayacağı için implant yapılacağı bilgisi verildiğini anlattı. 4 implantın yanlış açılarda takıldığını, implantın üzerine takma diş takıldığını anlatan adam, diş eti çekilmeleri yaşadığını ve ön iki köpek dişinin de hatalı kesilip kötü bir görünüm oluştuğunu belirtti. "Artık ağzımı açamıyorum. Gülünç duruma düştüm. Çevremin alay konusu oldum. Komik lakaplar takıldı" diyerek 30 bin liralık maddi-manevi tazminat talep etti.

"VATANDAŞLAR HAKLARINI BİLMİYOR"

M.Z.A. dilekçesinde ve savcılıktaki ifadesinde yaşadığı telafisi imkansız sürecin kendisinde bıraktığı yaraları anlatırken avukatı Berk Bahadır anlattı. Müvekkilinin kist problemi nedeniyle implanta yönlendirildiğini dahası Hollywood dişi yapılarak her şeyin güzel olacağına dair vaat verilip köpek dişlerinin kesildiğini söyleyen Bahadır, "Vatandaşlar hasta hakları konusunda haklarının bir kısmını bilmekle beraber haklarını ararken davaları kazanamayacaklarını düşünüyorlar. Tıp hususundaki davalar uzmanlık alanı gerektiren alanlar olup bu davalarda işin uzmanı avukatlar ile çalışmalarını tavsiye ederim. Somut davalarla ilgili açılan davalar kazanılmaktadır" dedi.

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