Dişçi faciası! Hollywood diye gitti alay konusu oldu

İş insanı M.Z.A. diş rahatsızlıklarının tedavi edilmesi için pek çok şubesi bulunan özel bir diş kliniğinin İstanbul'un Kartal ilçesindeki şubesine gitti. Doktorlar dişlerinde şekil bozukluğu da olduğunu söyleyip onun için de "Hollywood dişi yapalım dedi" ve 43 bin 500 TL'ye anlaşma yapıldı. Fakat M.Z.A. anlaşmayı bin pişman oldu.