Meteoroloji’den önümüzdeki haftaya ilişkin yeni uyarı! Çok kuvvetli sağanak yağış geliyor! İstanbul Ankara İzmir hava durumu...

ÇOK SAYIDA BÖLGEDE SİS BEKLENİYOR

Marmara, İç Ege, Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinde gece ve sabah saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ülke genelinde yarın yağış beklenmiyor.

Havanın Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Doğu Anadolu'nun doğusunda parçalı bulutlu, diğer yerlerde az bulutlu ve açık olacağı tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde Marmara, İç Ege, Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinde yer yer pus ve sis öngörülüyor. Denizlerde fırtına beklenmiyor.