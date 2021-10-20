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Meteoroloji'den önümüzdeki haftaya ilişkin yeni uyarı! Çok kuvvetli sağanak yağış geliyor! İstanbul Ankara İzmir hava durumu...

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Giriş Tarihi: 20.10.2021 Güncelleme Tarihi: 20.10.2021
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Meteoroloji’den önümüzdeki haftaya ilişkin yeni uyarı! Çok kuvvetli sağanak yağış geliyor! İstanbul Ankara İzmir hava durumu...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada yurt genelinde sıcaklıkların yükseleceği ancak yeni haftayla birlikte yurdun büyük bir bölümünün sağanak yağışa teslim olacağı belirtildi. Peki yeni haftada hava nasıl olacak? İstanbul Ankara İzmir'de hava durumu...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada yurt genelinde hafta sonuna doğru sıcaklıkların artacağı belirtilirken, yeni haftaya ilişkin sağanak yağış uyarısı yapıldı.

SICAKLIKLAR NORMALLERİN 6 DERECE ALTINA İNECEK

Doğu Anadolu Bölgesi'nde hava sıcaklığı, mevsim normallerinin 3 ila 6 derece altında olacak. Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, havanın parçalı bulutlu olacağı bölgede, öğle saatlerinden sonra Ardahan'da aralıklı sağanak bekleniyor.

Sıcaklığın mevsim normallerinin 3 ila 6 derece altında seyredeceği bölgede, rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan hafif, zaman zaman orta kuvvete esecek. Bölgede gece en düşük sıcaklık Erzurum'da sıfır, Ağrı ile Kars'ta 1, Ardahan'da 2, Tunceli'de 5, Erzincan'da 6 ve Iğdır'da 11 derece kaydedildi.

Gün içinde en yüksek sıcaklığın ise Tunceli'de 21, Iğdır'da 18, Ağrı'da 15, Erzincan'da 13, Erzurum'da 12, Kars'ta 11 ve Ardahan'da 7 derece olması bekleniyor.

ÇOK SAYIDA BÖLGEDE SİS BEKLENİYOR

Marmara, İç Ege, Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinde gece ve sabah saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ülke genelinde yarın yağış beklenmiyor.

Havanın Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Doğu Anadolu'nun doğusunda parçalı bulutlu, diğer yerlerde az bulutlu ve açık olacağı tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde Marmara, İç Ege, Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinde yer yer pus ve sis öngörülüyor. Denizlerde fırtına beklenmiyor.

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