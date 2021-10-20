Son dakika: Van Tuşba'da 3,8 ve 4,1'lik iki deprem (2021 SON DEPREMLER)
YAŞAM ahaber.com.tr
Son dakika haberi... AFAD verilerine göre Van Tuşba'da saat 17:59'da 3,8 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Bu deprem ardından yine Van Tuşba'da saat 18:05'te 4,1 şiddetinde yeni bir deprem kayıtlara geçti.
VAN'DA 4,1'LİK DEPREM
Bu deprem ardından yine Van Tuşba'da saat 18:05'te 4,1 şiddetinde yeni bir deprem kayıtlara geçti.
AFAD verilerine göre; depremin derinliği 7,02 km olarak kaydedildi.
Van ve ilçelerinde art arda hissedilen depremler kısa süreli endişeye neden oldu.
CAN KAYBI YOK
Depremlerde herhangi bir can ve mal kaybı olmadığı bildirildi.
Vatandaşları tedirgin eden depremlerin ilk belirlemelere göre herhangi bir yıkıma da yol açmadığı belirtildi.
İŞTE VAN'DAKİ DEPREMİN ÜSSÜ VE HARİTASI
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