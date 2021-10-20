Son dakika: Van Tuşba'da 3,8 ve 4,1'lik iki deprem (2021 SON DEPREMLER)

VAN'DA 4,1'LİK DEPREM

Bu deprem ardından yine Van Tuşba'da saat 18:05'te 4,1 şiddetinde yeni bir deprem kayıtlara geçti.

AFAD verilerine göre; depremin derinliği 7,02 km olarak kaydedildi.

Van ve ilçelerinde art arda hissedilen depremler kısa süreli endişeye neden oldu.

CAN KAYBI YOK

Depremlerde herhangi bir can ve mal kaybı olmadığı bildirildi.

Vatandaşları tedirgin eden depremlerin ilk belirlemelere göre herhangi bir yıkıma da yol açmadığı belirtildi.