20 Ekim 2021, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Son dakika: Van Tuşba'da 3,8 ve 4,1'lik iki deprem (2021 SON DEPREMLER)

Son dakika: Van Tuşba'da 3,8 ve 4,1'lik iki deprem (2021 SON DEPREMLER)

YAŞAM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 20.10.2021 Güncelleme Tarihi: 20.10.2021
ABONE OL
Son dakika: Van Tuşba’da 3,8 ve 4,1’lik iki deprem 2021 SON DEPREMLER

Son dakika haberi... AFAD verilerine göre Van Tuşba'da saat 17:59'da 3,8 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Bu deprem ardından yine Van Tuşba'da saat 18:05'te 4,1 şiddetinde yeni bir deprem kayıtlara geçti.

SON DAKİKA HABERİ: Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından (AFAD) verilerine göre Van Tuşba'da saat 17:59'da 3,8 şiddetinde bir deprem meydana geldi.

Depremin derinliği 7.00 kilometre olarak kayıtlara geçti.

VAN'DA 4,1'LİK DEPREM

Bu deprem ardından yine Van Tuşba'da saat 18:05'te 4,1 şiddetinde yeni bir deprem kayıtlara geçti.

AFAD verilerine göre; depremin derinliği 7,02 km olarak kaydedildi.

Van ve ilçelerinde art arda hissedilen depremler kısa süreli endişeye neden oldu.

CAN KAYBI YOK

Depremlerde herhangi bir can ve mal kaybı olmadığı bildirildi.

Vatandaşları tedirgin eden depremlerin ilk belirlemelere göre herhangi bir yıkıma da yol açmadığı belirtildi.

İŞTE VAN'DAKİ DEPREMİN ÜSSÜ VE HARİTASI

AFAD 2021 TÜRKİYE SON DEPREMLER

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA