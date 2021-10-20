Hem evi hem parası gitti! Hayalini sattılar
Pendik’te ‘topraktan teslim’ vaadiyle konut satan Göral Yapı, 8 yıl önce satışını gerçekleştirdiği daireleri teslim etmedi. Emekliliğini huzur içinde geçirmek için evini verip projeden daire alan emekli eğitimci Suat Hakkı Kutay, “Emeklilik hayalim de, param da, evim de gitti” diyerek isyan etti.
İstanbul Pendik'te yaşayan ve uzun yıllar kamu kurumlarında eğitimcilik ve danışmanlık yapan Suat Hakkı Kutay, 2013'te Göral Yapı'nın Golden Life projesinden bir daire satın aldı.
Kutay'ın Pendik'teki evini 150 bin liraya sayan şirket, üzerine 39 bin 500 lira ödemeyle projeden bir daire sattı. Kaba inşaat halinde olan projenin yakın zamanda tamamlanacağını düşünen Kutay, emeklilik hayallerini yaşayabileceği günler için beklemeye başladı.
Ancak üzerinden yıllar geçmesine rağmen herhangi bir gelişme yaşanmayınca, şirketi telefonla aradı. Ancak telefonlarına çıkan olmadı.
HEM EVİ HEM PARASI GİTTİ
Suat Hakkı Kutay, yaşadığı mağduriyeti şöyle anlattı: "Bir yakınım aracılığıyla projeden ev almıştım. 7 yıl önce tamamlayıp teslim edeceklerdi. Bana sürekli 'Hocam senin evin fiyatı yükseliyor' diyorlardı. Ama baktım ki ne ilerleme var, ne de telefonlarıma çıkan. Aynı yeri birkaç kişiye daha sattıklarını öğrendim. Verdikleri senedi de ödemediler. Emeklilik hayalim de, param da, evim de gitti."
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