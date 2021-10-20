Hem evi hem parası gitti! Hayalini sattılar

HEM EVİ HEM PARASI GİTTİ

Suat Hakkı Kutay, yaşadığı mağduriyeti şöyle anlattı: "Bir yakınım aracılığıyla projeden ev almıştım. 7 yıl önce tamamlayıp teslim edeceklerdi. Bana sürekli 'Hocam senin evin fiyatı yükseliyor' diyorlardı. Ama baktım ki ne ilerleme var, ne de telefonlarıma çıkan. Aynı yeri birkaç kişiye daha sattıklarını öğrendim. Verdikleri senedi de ödemediler. Emeklilik hayalim de, param da, evim de gitti."