Kuaför Selim Yılmaz: Kızıl saça bakım yaparken bu noktalara dikkat edin

Kuaför Selim Yılmaz, kızıl ve bakır tonlarındaki saçların bakımının ihmal edilmemesi gerektiğini söyledi: "Bakır ve kızıl saçların bakımı sarı saçlarda olduğu gibi zordur. Hatta sarı saçlardan daha zordur diyebiliriz. Çünkü kızıl renk çok daha çabuk canlılığını kaybedip matlaşabilir. Özellikle saçın kendi kök rengi daha koyuysa 1 hafta 10 gün gibi kısa bir süre içinde bile yapay bir görüntü verme ihtimali çok yüksektir. Canlı ve güzel görünen saçlar için doğru zamanda doğru bakımlar, doğru işlemler yapılmalıdır."



SÜLFATLI ŞAMPUANLARDAN VE AMONYAKLI BOYALARDAN UZAK DURUN

Selim Yılmaz, kızıl saçın sağlığını ve canlılığını korumak için dikkat edilmesi gereken noktaları şöyle sıraladı: "Saçı yıkarken sülfatsız şampuanlar tercih edilmelidir. Çünkü sülfatlı şampuanlar renginin çok çabuk akmasına neden olabilir. Uygulanacak bakım maskeleri de renk koruyucu özellikli olmalıdır. Çünkü diğer maskeler rengin çabuk solmasına yol açabilir. Ayrıca bakır ve kızıl tonu tercih edenlerin amonyaklı boyalardan kaçınması gerekir. Amonyaklı boyalar saçın pul tabakalarını aşındırdığından saçı kurutup dokusuna zarar verir. O nedenle bu renkleri kullananların saç sağlığını korumak adına amonyaksız, daha yumuşak boyalar tercih etmesinde fayda vardır."



KORUYUCU YAĞ SÜRÜP GÜNEŞE ÇIKMAYIN

Kızıl ve bakır tonlardaki saçların yaz aylarında daha çabuk canlılığını yitirdiğine dikkat çeken Selim Yılmaz, tatilde dikkat edilmesi gereken noktalar hakkında da şunları söyledi: "Yaz aylarında bakır ve kızıl tonlar canlılığını çok daha çabuk yitirir. Bunun için yazın renk koruyucu ürünler kullanmak gerekir. Koruyucu yağların ise denize, havuza, güneşe maruz kalmadan kullanılması daha uygundur."

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN