Esra Yıldız ve Nuri Yıldız cinayetinde çarpıcı rapor! Hangisi önce öldürüldü?
Son dakika haberine göre: Avcılar'da otel sahibi çiftin öldürülmesi olayıyla ilgili çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Polis, evden çıkan iki kişinin peşinde iz sürerken yapılan incelemelerde karısı Esra Yıldız'ın cesedinin bulunmasından 3 gün sonra başına sıkılmış halde bulunan eşi Nuri Yıldız'ın karısından önce öldürüldüğü ortaya çıktı.
Kendisi otomobilde eşi de evde boğazı kesilerek öldürülen otel sahibi Nuri Yıldız'ın bulunduğu araca ve soruşturmanın dair önemli gelişmeler yaşandı. Boğazı kesilerek öldürülen eşi Esra Yıldız'dan daha önce öldürüldüğü belirlendi. Senaryoyu ceset çökertirken özel ekip zanlıların izini sürüyor.
YANGIN ÇIKAN OTOMOBİLDE KAN İZLERİ DİKKAT ÇEKTİ
Esenyurt'ta içi yanmış bir otomobille ortaya çıkan esrarengiz cinayetlerle ilgili çalışmalar devam ediyor. Esenyurt TEM Otoyolu Haramidere bağlantı yolunda terk edilmiş ve içi yanmış bulunan otomobilin içerisinde Nuri Yıldız'a ait bir kimlik çktı. Yapılan çalışmalarda kimliğin Beyoğlu ve Fatih'te otel sahibi olan Nuri Yıldız olduğu belirlendi. Yıldız'a ulaşamayan polis ekipleri Denizköşkler Mahallesi Sevgi Sokakta bulunan Yıldız ailesinin evine çilingir aracılığıyla girdi. Evde yapılan aramada Nuri Yıldız'ın eşi Esra Yıldız'ın boğazı kesilerek öldürülmüş olduğu belirlendi. Kapıda herhangi bir zorlama olmadığı, katil ya da katillere kapıyı Esra Yıldız'ın açmış olabileceği bu nedenle de tanıdık olabileceği değerlendiriliyor.
ANAHTARI ÜZERİNDE YANMIŞ
İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı araştırmalarda, otel sahibi Nuri Yıldız'ın olay sabahı eşiyle birlikte araçla evden çıkıp otellerine gittiklerini, akşam ise Esra Yıldız'ın taksiyle eve döndüğünü belirledi. İçi kısmen yanmış olan lüks otomobilin ön cam ile şoför tarafı kapı camının kırık olduğu, kontak anahtarının da üzerinde olduğu belirlendi.
ÇALILIK ALANDA BULUNDU
Cinayet polisi, tüm aramalara rağmen bulunamayan iş insanı Nuri Yıldız'ın karısını öldürdükten sonra aracını yakıp kaçmış olabileceği ya da katil veya katillerin Esra Yıldız'ı öldürdükten sonra Nuri Yıldız'ı da öldürüp, delilleri yok etmek için de aracı ateşe vermiş olabileceği ihtimalleri üzerinde duruyorken Nuri Yıldız'ın da cesedi bulundu.
Başından tek kurşunla öldürülmüş olan Yıldız'ın cesedi Beylikdüzü'nde bir arazide çalılık alanda bulundu. Yıldız'ın cesedi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
3 GÜN SONRA CESEDİ BULUNAN EŞ ÖNCE ÖLDÜRÜLMÜŞ
Yapılan ilk incelemelerde Nuri Yıldız'ın eşi Esra Yıldız'dan daha önce öldürüldüğü öne sürüldü. İddiaya göre Nuri Yıldız'ı başından tek kurşunla öldüren katil ya da katiller daha sonra evine gidip eşi Esra Yıldız'ın boğazını keserek öldürdü.
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