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Tunceli’de gülümseten olay: Ayıyla selfie çekmek için köpekleri kovaladı

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 20.10.2021 Güncelleme Tarihi: 20.10.2021
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Tunceli’de gülümseten olay: Ayıyla selfie çekmek için köpekleri kovaladı

Tuncel Ovacı’ta, 24 yaşındaki Umutcan Yarar, gezerken gördüğü ayının peşinde koşup, yaklaşarak öz çekim yaptı. Yarar, o anları “Köpekleri sakinleştirdim ve ayıya bayağı yaklaştım. O da bana doğru geldi ve fotoğrafı çektim.” sözleriyle anlattı.

Tunceli'de 24 yaşındaki genç karşılaştığı ayıyla selfie çekti.

Son 3 ay içinde 6 vatandaşın ayı saldırısına uğradığı Ovacık ilçesinde, Umutcan Yarar, Mercan vadisinde dolaşırken bir bozayı gördü. Ayının peşinden koşup yaklaşan Yarar, selfie çekmeyi ihmal etmedi.


YILLAR ÖNCE ÇEKEMEDİĞİ İÇİN ÇOK ÜZGÜN

9 yıl önce bir mağaranın giriş kısmında ayı ile karşılaştığında telefonun şarjı olmadığı için selfie çekemediği için üzüldüğünü belirten Umutcan Yarar, "13 yıldır ailemle birlikte hayvancılık yapıyorum. Bundan 9 yıl önce bir ayıyla mağarada karşılaşmıştım. Uzandığımda ona elimi vurabilecek kadar yakındım. O çıkamıyordu oradan ben de giremiyordum. Telefonum şarjı bittiği için onunla selfie çekememiştim ve bu durum beni çok üzmüştü, içimde kalmıştı.

HAYALİ AYIYLA YAKIN OLMAK

Hayallerimden biri ayıyla yakın olmak ve onu beslemek. Dün güzel bir selfie çektim ayıyla. Bu durum beni çok ama çok mutlu etti. Ayı ile karşılaştığımızda köpekler bayağı saldırdı. Ben de köpekleri sakinleştirmeye çalıştım ayıyla fotoğraf çekebilmek için. Köpekleri sakinleştirdim ve ayıya bayağı yaklaştım. O da bana doğru geldi ve fotoğrafı çektim" dedi.

Ayının peşinden koşup yaklaşarak selfie çekti AYININ PEŞİNDEN KOŞUP YAKLAŞARAK SELFİE ÇEKTİ

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