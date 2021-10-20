Tunceli’de gülümseten olay: Ayıyla selfie çekmek için köpekleri kovaladı

HAYALİ AYIYLA YAKIN OLMAK

Hayallerimden biri ayıyla yakın olmak ve onu beslemek. Dün güzel bir selfie çektim ayıyla. Bu durum beni çok ama çok mutlu etti. Ayı ile karşılaştığımızda köpekler bayağı saldırdı. Ben de köpekleri sakinleştirmeye çalıştım ayıyla fotoğraf çekebilmek için. Köpekleri sakinleştirdim ve ayıya bayağı yaklaştım. O da bana doğru geldi ve fotoğrafı çektim" dedi.