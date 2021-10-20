Doğmamış çocuğunu ve eşini öldürmüştü! Kelebekler Vadisi cinayetinde yeni gelişme

Semra Aysal'ın vefatından önce iş başvurusu yaparken ve imam nikahı sırasında attığı ıslak imzalar ile sigorta poliçesindeki imzaların birbirinden farklı olduğu ortaya çıkmıştı. Fethiye Ağır Ceza Mahkemesi ifadeden kaçmak için 6 kez adres değiştiren sigortacı Rabia Çoban Ertaş hakkında yakalama kararı çıkartmıştı.