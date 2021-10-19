Diyarbakır’da akılalmaz olay! Yediği tekme sayesinde hayatı kurtuldu

"HASTA YAKINLARI HER ŞEYE HAZIRLIKLIYDI"

Okur, ameliyatın 6 saat sürdüğünü belirterek, zorlu geçen bir ameliyat ve iyi bir takiple hastanın genel durumunun şu anda iyi olduğunu aktardı. Hastanın tedavisinin klinikte sürdüğünü dile getiren Okur, "Hasta yakınları her şeye hazırlıklıydı, umutlarını kesmiş gibiydi. İyi ki tekme yemiş iyi ki böyle bir şey başına gelmiş. Eğer tekme yemeseydi, o tümörü tespit edemeyecektik. Belki hastamız bize o tümör akciğerine, diğer organlarına yayılmış bir şekilde gelecekti. Netice itibarıyla hayırlı bir şey olmuş" diye konuştu.

Okur, hastanın bundan sonraki durumunu yine kendilerinin takip edeceğini, tümörün cinsine göre tedavi ve yaklaşım planlaması yapacaklarını kaydetti.

Ahmet Kaya da aldığı darbe nedeniyle karnının ağrıdığını, su içtikten sonra istifra ettiğini anlatarak, gördüğü tedavi sayesinde kendisini iyi hissettiğini söyledi. Anne Sevinç Kaya da oğlunu tekvando kursuna bıraktıktan birkaç saat sonra, eğitmenin kendisini arayarak, durumu anlattığını ifade etti.