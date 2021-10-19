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Diyarbakır’da akılalmaz olay! Yediği tekme sayesinde hayatı kurtuldu

YAŞAM AA
Giriş Tarihi: 19.10.2021 Güncelleme Tarihi: 19.10.2021
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Diyarbakır’da akılalmaz olay! Yediği tekme sayesinde hayatı kurtuldu

Diyarbakır'da hayrete düşüren bir olay yaşandı. Ergani ilçesinde 8 yaşındaki Ahmet Kaya, tekvando kursunda karnına aldığı darbenin ardından fenalaştı. Büyük acı hisseden Kaya, hastaneye kaldırıldığında, karaciğerinde bir tümör olduğu ve patladığı tespit edildi. Acilen ameliyata alınan küçük Ahmet’in tedavisi devam ediyor.

Diyarbakır Ergani'de ilkokul ikinci sınıf öğrencisi olan 8 yaşındaki Ahmet Kaya, gittiği tekvando kursunda arkadaşının attığı tekme ardından kötü hissetmeye başladı.

Şiddetli karın ağrısı yaşayan ve bayılan Kaya, Ergani Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

ŞİDDETLİ KANAMA

Buradaki ilk müdahalenin ardından Dicle Üniversitesi () Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edilen Kaya'ya yapılan tetkiklerde karaciğerinde şiddetli kanama tespit edildi.

KÖTÜ HUYLU TÜMÖR ÇIKTI

Entübe edilen ve kan takviyesi yapılarak ameliyata alınan Kaya'nın karaciğerinde kötü huylu tümör belirlendi. Karaciğerinin üçte biri alınan Kaya'nın hastanedeki tedavisi sürüyor.

"NEFES ALIP VEREMİYORDU"

DÜ Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Hanifi Okur, hastanın getirildiğinde genel durumunun çok kötü olduğunu, şiddetli kanama görülmesi üzerine kendi kliniklerinde tedavisine başladıklarını, hastayı entübe ettiklerini söyledi.

"Nefes alıp veremiyordu, durumu kötüydü, tansiyonu çok düşüktü. Böbrek yetmezliği gelişti" diyen Okur, kanamayı durdurmak için girişimsel radyoloji bölümünden destek aldıklarını, onların da tetkiklerde kanamaya ilişkin bir tespitte bulunamadığını dile getirdi.

"İLK DEFA GÖRDÜK"

Kan takviyesi yapıldığını ancak genel durumu stabil olmayınca hastayı ameliyata almaya karar verdiklerini anlatan Okur, "Karaciğerin üçte birinde tümör vardı. O tümör kanamıştı. Girişimsel radyoloji o yüzden tespit edememişti. Sonra kanama durmayınca karaciğerin üçte birlik kısmını almak zorunda kaldık. Mesleki hayatımızda tümör patlamasına bağlı olarak kanama yaşanmasını ilk defa gördük. Erken dönemde tespit ettiğimiz için güvenlik sınırını koruyarak tümörü çıkardık" dedi.

"HASTA YAKINLARI HER ŞEYE HAZIRLIKLIYDI"

Okur, ameliyatın 6 saat sürdüğünü belirterek, zorlu geçen bir ameliyat ve iyi bir takiple hastanın genel durumunun şu anda iyi olduğunu aktardı. Hastanın tedavisinin klinikte sürdüğünü dile getiren Okur, "Hasta yakınları her şeye hazırlıklıydı, umutlarını kesmiş gibiydi. İyi ki tekme yemiş iyi ki böyle bir şey başına gelmiş. Eğer tekme yemeseydi, o tümörü tespit edemeyecektik. Belki hastamız bize o tümör akciğerine, diğer organlarına yayılmış bir şekilde gelecekti. Netice itibarıyla hayırlı bir şey olmuş" diye konuştu.

Okur, hastanın bundan sonraki durumunu yine kendilerinin takip edeceğini, tümörün cinsine göre tedavi ve yaklaşım planlaması yapacaklarını kaydetti.

Ahmet Kaya da aldığı darbe nedeniyle karnının ağrıdığını, su içtikten sonra istifra ettiğini anlatarak, gördüğü tedavi sayesinde kendisini iyi hissettiğini söyledi. Anne Sevinç Kaya da oğlunu tekvando kursuna bıraktıktan birkaç saat sonra, eğitmenin kendisini arayarak, durumu anlattığını ifade etti.

"ÇOCUĞUM KENDİNİ KAYBETTİ"

"Kursa gittiğimde sandalye üzerinde oturuyordu. Durumu çok kötüydü. Eğitmenin kolundan tutmasıyla oğlum yere yığıldı" diyen Kaya, hastaneye kaldırdıkları sırada çocuğunun sara nöbeti geçirdiğinin düşünüldüğünü aktardı. Kaya, "Çocuğum kendini kaybetti. Çok kötü bir gündü. Doktorlar müdahale etti. Doktorlarımız çocuğumla ilgilendiler. Ameliyatı 6 saat sürdü. Çok şükür durumu çok iyi şimdi. Allah hepsinden razı olsun" diye konuştu.

"YÜZDE 10 YAŞAMA ŞANSI VARDI"

Baba Nedim Kaya da her şeyde bir hayır olduğunu belirterek, "Çocuğumun yüzde 10-20 yaşama şansı vardı. Allah kimsenin başına vermesin böyle bir şeyi. Şimdi çok şükür iyi. Allah kimseye böyle bir acı yaşatmasın." dedi.

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