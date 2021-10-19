Son dakika: Palu ailesinin yargılanmasında son dakika gelişmesi! Melike ispirto içince öldü! 4-5 kilometre öteye...

Sanık Ayşe Palu ise hakkında açılan davadan yeni haberinin olduğunu belirterek, savunma yapmak için süre talebinde bulundu. Sanık Hava Palu da önceki duruşmalardaki savunmasını tekrar ettiğini dile getirerek, beraatini talep etti.

ANNEM MELİKE'NİN ÖLDÜĞÜNÜ SÖYLEDİ

Sanık Fatih Palu da Tuncer Ustael'in herkese ispirto içirdiğini öne sürerek, "İçince bayıldım, ne olduğunu hatırlamıyorum. Uyanınca annem Melike'nin öldüğünü söyledi. Ne olduğunu bilmiyorum. Suçlamaları kabul etmiyorum, beraatimi istiyorum." dedi.

İSPORTO İÇMİŞTİ 4-5 KM ÖTEYE GÖMDÜK

Sanık İsa Palu da bu olaylardan dolayı mağdur olduklarını, Tuncer Ustael'in kendilerine ispirto içirdiğini ileri sürerek, "İspirto içince Melike öldü. Melike'yi kaldığımız yerden 4-5 kilometre öteye gömdük. Tuncer, Melike'yi Tahnal ailesinin kaçırdığına ilişkin dilekçe yazdı ve bunu Ferizli Savcılığına götürdük. Beraatimi talep ediyorum." şeklinde konuştu.