19 Ekim 2021, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Ünlü kuaför Veysel Yavuz: Her isteyen sarışın olamaz

Ünlü kuaför Veysel Yavuz: Her isteyen sarışın olamaz

YAŞAM
Giriş Tarihi: 19.10.2021
ABONE OL
Ünlü kuaför Veysel Yavuz: Her isteyen sarışın olamaz

Sarı, geçmişten günümüze kadınların en gözde saç rengi. Çünkü havalı ve dikkat çekici. Peki herkes sarışın olabilir mi? Ünlü saç tasarım uzmanı Veysel Yavuz’a göre yanıt “hayır”: “Her saç sarıya boyanmaz. Sarıda ısrar etmek, saça zarar verebilir. Önemli olan rengi değil, saçın sağlığıdır.”

Sarı saçın cazibesi ve göz alıcılığı, pek çok kadının aklını çeliyor. Saçları çok koyu olmasına rağmen, bu renge gönlü kayan çok sayıda kadın soluğu kuaförde alıp sarışın oluyor. Ancak ünlü saç tasarım uzmanı Veysel Yavuz, her isteyenin sarı saça sahip olamayacağını söylüyor.

SAÇIN SAĞLIĞI RENGİNDEN ÖNCE GELİR

Veysel Yavuz'un verdiği bilgiye göre, koyu saçı sarıya çevirmek için kullanılan renk açıcı ürünler saça zarar verebilir: "Saç, bir nevi kadının kendini ifade etme aracı. Ruhunu yansıttığı bir aksesuar. Dikkat çekici olma arzusundaki özgüveni yüksek kadınların 1 numaralı tercihi de sarı saç. Ancak her saç sarıya boyanmaz. Koyu saça önce kimyasal ürünlerle renk açma işlemi uygulamak gerekir, fakat bu uygulama hali hazırda cansız ve yıpranmış olan saçlara çok zarar verebilir. Saçın sağlığı, renginden önce gelir. Her şeyden önce saç sağlığı esas alınmalıdır."

TEN RENGİNE UYUMLU OLMALI

Sarı rengin her kadına yakışmayabileceğine de dikkat çeken Yavuz, bu rengin çok geniş bir ton skalasına sahip olduğunu ve doğru tonu bulmak gerektiğini söylüyor: "Sarı iddialı bir renk olmasına rağmen her kadına uygun değildir. Bazıları siyah, bazıları kızıl, bazıları da kahverengi saçlarla güzeldir. Bakın mesela dünyaca ünlü reality show yıldızı Kim Kardashian bir dönem sarışın olmaya heveslendi, ancak beğenilmeyince siyah saçlarına geri döndü. O yüzden böyle radikal bir karar almadan önce mutlaka bir uzmana danışmakta ve ten rengine uygun rengi bulmakta fayda var. Çok açık tenlilerde açık sarı tonları uygulanabilir ama koyu tenlilerde sarının tonu da koyu olmalı."

SARI SAÇ EMEK İSTER

Veysel Yavuz'un saçını ilk defa sarıya boyatacaklara da önemli tavsiyeleri var: "Saçını ilk defa sarıya boyatacak biri, kendi saç renginin birkaç ton açığı olan sarı tonları tercih etmeli. Dipten koyudan başlayıp uca doğru daha açık tonları yakalayarak yapılan saçlar da oldukça güzel duruyor. Bu konuda bir tavsiyem de acele edilmemesi. Güzel sarı saç tonu zamanla elde edilir ve o tonu korumak emek ister."

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA