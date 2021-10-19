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Orionid meteor yağmuru 2021 ne zaman, saat kaçta? Orionid meteor yağmuru Türkiye'den izlenecek mi?

YAŞAM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 19.10.2021
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Orionid meteor yağmuru 2021 ne zaman, saat kaçta? Orionid meteor yağmuru Türkiye’den izlenecek mi?

Orionid meteor yağmuru ne zaman? Gök olaylarını yakından takip eden vatandaşlar, Orionid meteor yağmurunun hangi tarihte gerçekleşeceğini araştırıyor. Orionid meteor yağmurunu seyretmek isteyenler, bu gök olayının Türkiye'den izlenip izlenemeyeceğini merak etmeye başladı. Halk arasında yıldız kayması olarak bilinen meteor yağmuru hakkında tüm detayları yazımızda ele aldık. Peki, Orionid meteor yağmuru 2021 ne zaman, saat kaçta? Orionid meteor yağmuru Türkiye'den izlenecek mi? İşte cevaplar...

Orionid meteor yağmuru ne zaman, saat kaçta? Halk arasında "yıldız kayması" olarak adlandırılan meteor yağmuru için geri sayım başladı. Bu yıl yine yılın belli dönemlerinde gerçekleşen göktaşı yağmurları ile ilgili araştırmalar sürüyor. Orionid meteor yağmurunun gökyüzünde oluşturacağı görsel şöleni izlemek isteyen meraklıları, meteor yağmuru hakkında bazı sorulara yanıt arıyor. Peki, Orionid meteor yağmuru 2021 ne zaman, saat kaçta? Orionid meteor yağmuru Türkiye'den izlenecek mi? İşte haberin detayları...

ORIONID METEOR YAĞMURU NE ZAMAN?

2021 yılı Orionid meteor yağmuru, 20-21 Ekim 2021 tarihleri arasında gerçekleşecek.

TÜRKİYE'DEN GÖRÜLECEK Mİ?

Evet, Orionid meteor yağmuru Türkiye'den izlenebilecek ancak şehir ışıklarından uzak, açık hava da daha rahat görülecek.

ORİONİD METEOR YAĞMURU NEDİR?

Orionid meteor yağmuru, daha çok Halley Kuyruklu Yıldızı olarak bilinen Comet 1P/Halley'den gelir. Halley kuyruklu yıldızının enkaz bulutu tarafından üretilen bu ünlü kuyruklu yıldız her 75 ila 76 yılda bir Dünya'nın yanından geçer ve buzlu kuyruklu yıldız güneşin etrafında dönerken arkasında bir kuyruklu yıldız kırıntısı izi bırakır. Yılın belirli zamanlarında, Dünya'nın güneş etrafındaki yörüngesi enkazla kesişir.

METEOR YAĞMURU NEDİR?

Evrende yer alan milyonlarca gökcisminin sürekli hareket ediyor olmasına bağlı olarak zamanla koparak ayrılmalar gerçekleşmektedir. Bu olay, meteor yağmurunun ana nedenidir. Termosfer tabakasında gerçekleşen bu olay, gökcisimlerinin hava ile sürtüşmesi sonucunda yaşanmaktadır. Sürtüşme ile bir ışık oluşmakta ve bunun uzayda bıraktığı iz meteor yağmuru olarak anılmaktadır.

Uzayın en çok merak edilen olaylarından birisi olan meteor yağmurları ile ilgili sırlar hala keşfedilmektedir. Gözlemcilerin ve bilim insanlarının en çok merak ettiği konu olması nedeniyle yaşanacağı dönemler belirlenmektedir. Nereden ve nasıl görülebilecekleri de sürekli olarak paylaşılmaktadır.

Meteor yağmurunu tetikleyen bazı olaylar vardır. Bunların en temeli ise kuyruklu yıldızların Dünya'nın yörüngesinde yarattığı hareketliliktir. Kuyruklu yıldızlar bazen Dünya'nın yörüngesine girerken, Güneş'in yörüngesine de girmektedir. Bu zamanlarda meydana gelen meteor yağmuru devam ettiği sürece şiddetlenerek artış göstermektedir.

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