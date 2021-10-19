Orionid meteor yağmuru 2021 ne zaman, saat kaçta? Orionid meteor yağmuru Türkiye’den izlenecek mi?

Uzayın en çok merak edilen olaylarından birisi olan meteor yağmurları ile ilgili sırlar hala keşfedilmektedir. Gözlemcilerin ve bilim insanlarının en çok merak ettiği konu olması nedeniyle yaşanacağı dönemler belirlenmektedir. Nereden ve nasıl görülebilecekleri de sürekli olarak paylaşılmaktadır.