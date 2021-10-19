Bıttımın fiyatı kuraklıkla arttı! Altınla yarışıyor

"İÇİ BOŞ ÇIKIYOR"

Bağ ve bahçelerde incelemelere devam ettiklerini ve çiftçileri her konuda bilgilendirdiklerini belirten Kuyumcu, "Bıttım hasadı başladı bölgemizde. Yapılan hasat çalışmalarında, yapılan incelemelerde ürünün kuraklıktan dolayı meyve tutumunun iyi olmasında rağmen içi boş çıkıyor. Bu da çiftçilerimizi üzüyor. Beklentileri karşılamıyor. Hasat boyunca yaptığımız incelemelerde çiftçilerimizin kuraklıktan dolayı görmüş olduğu zararı nasıl telafi edecekleri ile ilgili bilgilendirme çalışmaları devam ediyor. Herkese bereketli kazançlar dilerim" diye konuştu.

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