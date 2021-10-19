Bıttımın fiyatı kuraklıkla arttı! Altınla yarışıyor
Siirt’te 2020’de iç piyasada 300 TL’ye satışa sunulan bıttımın kilogram fiyatının, bu sene kuraklık sebebiyle ürünün az olması ile 400 TL’yi bulabileceği ifade edildi.
Siirt'te çiftçiler bu sene yetersiz yağış sebebiyle kuraklık yaşanmasıyla bıttımda umduğunu bulamadı.
Çiftçiler bu sene salkımdaki ürünün boş olmasının üzüntüsünü yaşadı.
Siirt merkeze bağlı Bağtepe köyünde 30 senedir tarımcılık yapan Tacettin Yeşildağ, bu sene yetersiz yağış sonucu oluşan kuraklık sebebiyle üründe büyük bir verim kaybı yaşadıklarını dile getirdi.
ALTINLA YARIŞIYOR
Bıttım ağaçlarında rekoltede yaşanan verim kaybından dolayı fiyatların artacağını belirten Yeşildağ, "30 yıldır çiftçiyim. Bıttım hasadına başladık bugün. Geçen yıla göre bıttımlarımızın yüzde 50'si boş ve dallarında kurumuş. Geçen sene sattığımız bıttımların kilosu 300 TL, bu sene 400 TL olması bekleniyor kuraklıktan dolayı. Bıttım çok az yani, çok çok azdır" dedi.
KURAKLIK VURDU
Bölgede en çok bıttım ağaçlarının bulunduğu bahçelerde ürün incelemelerine devam ettiklerini dile getiren Ziraat Mühendisi Murat Kuyumcu, dallarda meyve tutumunun fazla olduğunu ancak kuraklık nedeniyle iç dolumunun düşük olduğunu söyledi.
"İÇİ BOŞ ÇIKIYOR"
Bağ ve bahçelerde incelemelere devam ettiklerini ve çiftçileri her konuda bilgilendirdiklerini belirten Kuyumcu, "Bıttım hasadı başladı bölgemizde. Yapılan hasat çalışmalarında, yapılan incelemelerde ürünün kuraklıktan dolayı meyve tutumunun iyi olmasında rağmen içi boş çıkıyor. Bu da çiftçilerimizi üzüyor. Beklentileri karşılamıyor. Hasat boyunca yaptığımız incelemelerde çiftçilerimizin kuraklıktan dolayı görmüş olduğu zararı nasıl telafi edecekleri ile ilgili bilgilendirme çalışmaları devam ediyor. Herkese bereketli kazançlar dilerim" diye konuştu.
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